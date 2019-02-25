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В оккупированной Макеевке прогремел взрыв: первые детали
В оккупированной боевиками Макеевке взорвали автомобиль. Об этом сообщили в соцсети со ссылкой на верхушку боевиков.
«Срочно! В Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль. На месте работает следственная группа», — сообщается на интернет-ресурсе сепаратистов Донбасс сегодня.
Вину за случившееся террористы традиционно возлагают на мифические «укроДРГ».
Макеевка— hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 25 февраля 2019 г.
Кого подорвали? pic.twitter.com/3GlwNee0c6
Напомним, 24 февраля на неизвестном взрывном устройстве на подъездах к блокпосту боевиков «ДНР» «Еленовка» подорвался гражданский микроавтобус. Взрыв прогремел на территории, подконтрольной оккупантам.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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