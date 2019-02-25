В оккупированной Макеевке прогремел взрыв: первые детали

Происшествия

В оккупированной боевиками Макеевке взорвали автомобиль. Об этом сообщили в соцсети со ссылкой на верхушку боевиков.

«Срочно! В Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль. На месте работает следственная группа», — сообщается на интернет-ресурсе сепаратистов Донбасс сегодня.

Вину за случившееся террористы традиционно возлагают на мифические «укроДРГ».

Напомним, 24 февраля на неизвестном взрывном устройстве на подъездах к блокпосту боевиков «ДНР» «Еленовка» подорвался гражданский микроавтобус. Взрыв прогремел на территории, подконтрольной оккупантам.



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