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Происшествия

В оккупированной Макеевке прогремел взрыв: первые детали

10:23 25 февраля 2019   1696
Иллюстративное фото
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированной боевиками Макеевке взорвали автомобиль. Об этом сообщили в соцсети со ссылкой на верхушку боевиков.

«Срочно! В Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль. На месте работает следственная группа», — сообщается на интернет-ресурсе сепаратистов Донбасс сегодня.

Вину за случившееся террористы традиционно возлагают на мифические «укроДРГ».

Напомним, 24 февраля на неизвестном взрывном устройстве на подъездах к блокпосту боевиков «ДНР» «Еленовка» подорвался гражданский микроавтобус. Взрыв прогремел на территории, подконтрольной оккупантам.

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