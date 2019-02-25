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Спорт

Украинец Романчук победил на престижных соревнованиях по плаванию

10:44 25 февраля 2019   88
Украинец Романчук победил на престижных соревнованиях по плаванию
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал две медали на престижных международных соревнованиях Antwerp Diamond Speedo Racе, проходивших 23−24 февраля в Антверпене (Бельгия). 22-летний ровенчанин во второй день турнира уверенно выиграл на дистанции 400 метров вольным стилем, показав время 3:49,05 сек. Вторым к финишу приплыл россиянин Эрнест Максумов (3:53,18 сек), а третьим стал еще один наш соотечественник Сергей Фролов (3:54,18 сек) — при этом еще за 100 метров до финиша украинец был вторым, опережая соперника чуть более чем на полсекунды.

А в первый день соревнований ровенчанин завоевал бронзовую награду в дисциплине 400 метров комплексом. С результатом 4:25,82 сек Романчук уступил Петеру Бернеку из Венгрии (4:16,50 сек) и голландцу Арьяну Книппингу (4:18,81 сек).

Напомню, что в декабре прошлого года 22-летний ровенчанин стал чемпионом мира, проплыв свою коронную дистанцию 1500 метров вольным стилем с новым рекордом мировых первенств. А в августе 2018-го Михаил выиграл две золотые медали на чемпионате Европы, триумфовав в дисциплинах 400 и 800 метров вольным стилем.

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