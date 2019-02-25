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Украинец Романчук победил на престижных соревнованиях по плаванию
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал две медали на престижных международных соревнованиях Antwerp Diamond Speedo Racе, проходивших 23−24 февраля в Антверпене (Бельгия). 22-летний ровенчанин во второй день турнира уверенно выиграл на дистанции 400 метров вольным стилем, показав время 3:49,05 сек. Вторым к финишу приплыл россиянин Эрнест Максумов (3:53,18 сек), а третьим стал еще один наш соотечественник Сергей Фролов (3:54,18 сек) — при этом еще за 100 метров до финиша украинец был вторым, опережая соперника чуть более чем на полсекунды.
А в первый день соревнований ровенчанин завоевал бронзовую награду в дисциплине 400 метров комплексом. С результатом 4:25,82 сек Романчук уступил Петеру Бернеку из Венгрии (4:16,50 сек) и голландцу Арьяну Книппингу (4:18,81 сек).
Напомню, что в декабре прошлого года 22-летний ровенчанин стал чемпионом мира, проплыв свою коронную дистанцию 1500 метров вольным стилем с новым рекордом мировых первенств. А в августе 2018-го Михаил выиграл две золотые медали на чемпионате Европы, триумфовав в дисциплинах 400 и 800 метров вольным стилем.
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