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Спорт

По примеру Хабиба и Конора: турнир по джиу-джитсу завершился массовой дракой (видео)

12:26 25 февраля 2019   502
По примеру Хабиба и Конора: турнир по джиу-джитсу завершился массовой дракой (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Грандиозным побоищем в лучших традициях знаменитой драки, которую устроили после боя Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, завершился поединок между Эрбетом Сантосом (на фото) и Фелипе Пеной, проходивший в рамках турнира по бразильскому джиу-джитсу BJJ Stars в Сан-Паулу.

Во время схватки Сантос неудачно выполнил прием, повредив колено, после чего вызвал на татами доктора. Не успели бойцу начать оказывать помощь, как один из болельщиков выкрикнул что-то нелицеприятное в адрес Эрбета, что его очень разозлило. Забыв о боли, боец резко подскочил на ноги и с разгона влетел в толпу — причем проделал этот трюк дважды, в разных концах татами. Правда, больше пострадал сам Сантос, поскольку его запинали ногами не только зрители, но и прибежавший соперник.

В итоге, поединок был остановлен, а победу судьи отдали Фелипе Пене ввиду дисквалификации зачинщика драки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что товарищеский матч в Англии завершился массовой дракой футболистов.

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