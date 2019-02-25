- 15:08 Порошенко увеличил отрыв от Тимошенко: данные соцопроса
- 15:00 Вечером 25 февраля в Киеве изменится работа трех станций метро
- 14:56 Госизмена экс-главы Генштаба Заманы: Матиос раскрыл детали
- 14:50 Мост Метро в Киеве может рухнуть вместе с машинами: как избежать трагедии
- 14:44 В Мелитополе люди берут штурмом "Элекросеть"
- 14:35 По льготной ставке украинцы растаможили более 200 тысяч "евроблях"
- 14:33 Кириленко сделал новое заявление об участии MARUV в «Евровидении» и ее концертах в России
- 14:21 "Я — патриот": опальный Серебряков сделал новое заявление о России и ее войнах
- 14:21 Взгляд будущего: полякам показали фото детей погибших на Донбассе украинских бойцов
- 14:13 Качественное планирование, пропаганда и подкуп: майор ВСУ подробно рассказал, как Россия захватила Крым
По примеру Хабиба и Конора: турнир по джиу-джитсу завершился массовой дракой (видео)
Грандиозным побоищем в лучших традициях знаменитой драки, которую устроили после боя Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, завершился поединок между Эрбетом Сантосом (на фото) и Фелипе Пеной, проходивший в рамках турнира по бразильскому джиу-джитсу BJJ Stars в Сан-Паулу.
Во время схватки Сантос неудачно выполнил прием, повредив колено, после чего вызвал на татами доктора. Не успели бойцу начать оказывать помощь, как один из болельщиков выкрикнул что-то нелицеприятное в адрес Эрбета, что его очень разозлило. Забыв о боли, боец резко подскочил на ноги и с разгона влетел в толпу — причем проделал этот трюк дважды, в разных концах татами. Правда, больше пострадал сам Сантос, поскольку его запинали ногами не только зрители, но и прибежавший соперник.
В итоге, поединок был остановлен, а победу судьи отдали Фелипе Пене ввиду дисквалификации зачинщика драки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что товарищеский матч в Англии завершился массовой дракой футболистов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 4 м/с С
Давление: 752 мм