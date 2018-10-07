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После победы над Макгрегором Нурмагомедов устроил драку в зале: опубликовано видео
В воскресенье, 7 октября рано утром по киевскому времени в Лас-Вегасе закончился бой за звание чемпиона UFC в легком весе, в котором встретились Хабиб Нурмагомедов (Россия) и Конор Макгрегор (Ирландия). В течение всего поединка россиянин доминировал над соперником.
И в четвертом раунде Макгрегор сдался после удушающего приема Нурмагомедова.
После этого удушающего приема Конор Макгрегор сдался
Но главным в бое стал не его результат, а последствия. Сразу после окончания боя Нурмагомедов полез в драку за пределами октагона. Хабиб напал на тренера Конора по джиу джитсу Диллона Дэниса, который перед поединком резко критиковал россиянина. Началась массовая потасовка. В дело пришлось вмешаться полиции. В это время на Макгрегора, который приходил в себя в октагоне после удушающего приема напали два ассистента Нурмагомедова. Они успели нанести ирландцу несколько ударов, прежде чем их оттащили.
В результате церемония награждения победителя так и не состоялась. Хабиб не мог успокоиться. Он требовал, чтобы ему немедленно вручили пояс чемпиона. Россиянин кричал: «Если я сделал что-то неправильно, арестуйте меня! Посадите в тюрьму! Но пояс вручите сейчас!»
Нурмагомедов победил Макгрегора. Сразу после победы Хабиб развязал драку за пределами клетки. На Конора напали со спины. https://t.co/vHndX1WNaq pic.twitter.com/5LhHHwcFcw— TJ (@tjournal) October 7, 2018
Как сообщали «ФАКТЫ», накануне боя во время взвешивания Макгрегор устроил драку с Нурмагомедовым
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