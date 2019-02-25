Деньги

Украинцам пересчитают пенсии: кому ждать прибавки и когда это произойдет

Уже с 1 марта в Украине начнется автоматическая индексация пенсий. Она будет проведена в рамках пенсионной реформы и коснется 10 миллионов 200 тысяч пенсионеров. В правительстве заявили, что пенсионная реформа устранила уравниловку в пенсионном обеспечении, когда из 11,5 миллиона пенсионеров 8,5 миллиона имели пенсию на уровне прожиточного минимума.

Стоит напомнить, что пенсионной реформой была предусмотрена автоматическая индексация пенсий по новому принципу. Он включает два основных показателя: 50% уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней заработной платы. По закону, индексация должна проводиться ежегодно, начиная с 2019 года.

«Правительством был определен порядок и дата ежегодной индексации, а именно с 1 марта 2019 года. Увеличение показателя средней заработной платы, дохода с которого были уплачены взносы, составляет 1,17. На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически перечислены для 10,2 миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит 255 грн. Это не значит, что все получат одинаково 255 гривен, ведь средства распределяются в соответствии с формулой. Реальное повышение произойдет для 8 миллионов пенсионеров. Но это повышение не будет меньше 100 гривен», — сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Министр также отметил, что будет единовременная доплата к пенсионным выплатам для тех пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, но из-за малого размера заработка имеют низкую пенсию.

«В 2019 году предлагается осуществить доплату (единовременную. — Ред.) к пенсии в размере 2410 гривен 1 миллиону 900 тысячам пенсионеров. Деньги на эти доплаты были получены за счет таможенного оформления автомобилей с иностранными номерами», — отметил Андрей Рева.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», было объявлено, что в 2019 году могут быть проведены три индексации пенсий.

Впрочем, по мнению экономического эксперта Алексея Куща, мартовская индексация пенсий в основном коснется тех пенсионеров, кто имеет значительную долю страхового стажа, заработанного после 2000-х, то есть людей в возрасте 60−65 лет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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