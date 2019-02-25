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Спорт

Забросили в свое кольцо: эпичный курьез в НБА попал на видео

13:44 25 февраля 2019   143
Забросили в свое кольцо: эпичный курьез в НБА попал на видео
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Курьезный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперз». В самом начале первой четверти после броска со средней дистанции в исполнении баскетболиста гостей два игрока «Никс», Деннис Смит-младший и Кевин Нокс, пытались сыграть на подборе под кольцом, и в итоге от рук одного из них мяч все же влетел в корзину.

Примечательно, что другой эпизод с участием Смита-младшего (на фото) стал лучшим моментом дня в НБА. В концовке встречи с «Сан-Антонио» Деннис перехватил мяч на своей половине поля, убежал в отрыв и ударил мяч в щит, после чего набежавший Митчелл Робинсон слэм-данком уложил сферу в кольцо.

Отмечу, что «Нью-Йорк Никс» одержал домашнюю победу над «Сан-Антонио» — 130:118. Это всего лишь шестой триумф для «Никс» в последних 40 матчах регулярного чемпионата. Подопечные Дэвида Файздэйла занимают последнее, 15-е, место в Восточной конференции. Последний раз команда из Нью-Йорка выходила в плей-офф НБА в сезоне-2012/2013.

К слову, наставник «Сперз» Грегг Попович был настолько разочарован поражением своей команды, что прямо во время общения с журналистами начал себя бить по лицу. «Я уже сказал, что это было убогое выступление. Вы хотите, чтобы я перерезал себе горло?» — обратился к представителям СМИ тренер, пять раз становившийся вместе с «Сан-Антонио» чемпионом НБА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что летучие мыши прервали матч НБА.

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