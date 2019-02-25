- 15:08 Порошенко увеличил отрыв от Тимошенко: данные соцопроса
- 15:00 Вечером 25 февраля в Киеве изменится работа трех станций метро
- 14:56 Госизмена экс-главы Генштаба Заманы: Матиос раскрыл детали
- 14:50 Мост Метро в Киеве может рухнуть вместе с машинами: как избежать трагедии
- 14:44 В Мелитополе люди берут штурмом "Элекросеть"
- 14:35 По льготной ставке украинцы растаможили более 200 тысяч "евроблях"
- 14:33 Кириленко сделал новое заявление об участии MARUV в «Евровидении» и ее концертах в России
- 14:21 "Я — патриот": опальный Серебряков сделал новое заявление о России и ее войнах
- 14:21 Взгляд будущего: полякам показали фото детей погибших на Донбассе украинских бойцов
- 14:13 Качественное планирование, пропаганда и подкуп: майор ВСУ подробно рассказал, как Россия захватила Крым
Забросили в свое кольцо: эпичный курьез в НБА попал на видео
Курьезный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперз». В самом начале первой четверти после броска со средней дистанции в исполнении баскетболиста гостей два игрока «Никс», Деннис Смит-младший и Кевин Нокс, пытались сыграть на подборе под кольцом, и в итоге от рук одного из них мяч все же влетел в корзину.
The Knicks are in full tank mode scoring buckets for the Spurs pic.twitter.com/iul0UrunHF— Dime (@DimeUPROXX) 25 февраля 2019 г.
Примечательно, что другой эпизод с участием Смита-младшего (на фото) стал лучшим моментом дня в НБА. В концовке встречи с «Сан-Антонио» Деннис перехватил мяч на своей половине поля, убежал в отрыв и ударил мяч в щит, после чего набежавший Митчелл Робинсон слэм-данком уложил сферу в кольцо.
Отмечу, что «Нью-Йорк Никс» одержал домашнюю победу над «Сан-Антонио» — 130:118. Это всего лишь шестой триумф для «Никс» в последних 40 матчах регулярного чемпионата. Подопечные Дэвида Файздэйла занимают последнее, 15-е, место в Восточной конференции. Последний раз команда из Нью-Йорка выходила в плей-офф НБА в сезоне-2012/2013.
К слову, наставник «Сперз» Грегг Попович был настолько разочарован поражением своей команды, что прямо во время общения с журналистами начал себя бить по лицу. «Я уже сказал, что это было убогое выступление. Вы хотите, чтобы я перерезал себе горло?» — обратился к представителям СМИ тренер, пять раз становившийся вместе с «Сан-Антонио» чемпионом НБА.
Per the requests, this is Gregg Popovich slapping himself pic.twitter.com/jcaFFwhO5g— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 25 февраля 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что летучие мыши прервали матч НБА.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...
Ветер: 4 м/с С
Давление: 752 мм