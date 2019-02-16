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Суд оставил Савченко в СИЗО еще на два месяца
В пятницу, 15 февраля, Апелляционный суд Черниговской области на два месяца продлил меру пресечения нардепу Надежде Савченко и перенаправил вопрос о подсудности дела «Савченко-Рубана» в Верховный суд Украины. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Агентство напоминает, что арест Надежды Савченко, которую подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, должен был истечь 15 февраля.
При этом ее адвокаты и сторонники нардепа утверждают, что Апелляционный суд Черниговской области не имел права решать вопрос о продлении ареста, так как это не в его полномочиях.
Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.
Напомним, что 18 декабря 2018 года Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Надежды Савченко на два месяца. Апелляция на это решение еще не была рассмотрена Киевским апелляционным судом.
11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела «Савченко-Рубана». 14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов. Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело «Савченко-Рубана» было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 14 февраля в Чернигове началось предварительное судебное заседание по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
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