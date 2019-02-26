Появилось видео смертельного ДТП с военными в Николаеве (видео 18+)

Происшествия

В сети показали видео с места ДТП в Николаеве, в котором погиб водитель и его пассажир-военнослужащий. Еще одну пассажирку, также военнослужащую, госпитализировали. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Как сообщают «Новости-N», погиб пассажир, сидевший на переднем сиденье. Он был матросом одной из воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве. Сообщается, что машина была настолько разбита, что погибшего матроса пришлось вырезать из легковушки. Очевидцы утверждали, что «Пежо» несся по дороге на огромной скорости.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом водитель грузового Volvo, перевозивший киоск, врезался в замыкавший военную колонну КрАЗ с мощным тралом для перевозки бронетехники и других тяжелых грузов.

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