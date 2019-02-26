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Полномасштабная война с Россией вполне реальна, — Порошенко
Угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации реальна и Кремль ведет к ней подготовку. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Угроза полномасштабной войны — это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма», — сказал Порошенко на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ в Киеве.
По его словам, Россия «никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем».
«Агрессор, вы знаете, разворачивает новые войсковые соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения», — отметил президент.
По словам Порошенко, «на западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование „Запад“ в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны». Он также отметил «беспрецедентную милитаризацию черноморского региона».
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент назвал бедность в Украине не менее опасным врагом, чем российская агрессия.
Фото: официальный сайт президента Украины
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