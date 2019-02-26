Под давлением Ляшко Гройсман призвал облгазы проводить более осмысленную ценовую политику, — Карасев

Политика

Многие кандидаты в президенты используют парламентскую трибуну ради своих предвыборных целей. Однако далеко не все нацелены на конкретный результат. Об этом в прямом эфире телеканала «Рада» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя инициативу главы Радикальной партии Украины Олега Ляшко по поводу пересмотра тарифов.

«Важно, каким будет конкретный результат. Мы имеем хороший пример, касающийся скандальной истории с высокими ценами на газ. Уже в этот четверг, 28 февраля, в парламенте будет слушаться вопрос о так называемых «завышенных платежках», — сказал политолог.

По словам Карасева, с одной стороны лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от правительства не позднее 27 февраля обязать руководство «Нафтогаза» вернуть в бюджет миллионные премиальные. С другой стороны, налицо позиция правительства, которое уже пошло на попятную, так как премьер-министру достаточно сложно парировать факт неспособности людей платить по космическим коммунальным счетам.

«И совершенно логично, что премьер Гройсман был вынужден дать поручения правительству, что-то решать с этим вопросом, констатировал факт того, что облгазы „зажрались“ на местах и следует проводить более осмысленную ценовую политику, которая бы сняла эту непосильную ношу газовых цен и коммунальных тарифов с избирателей», — подчеркнул Карасев.

Политолог отметил также, что есть еще один вариант решения проблемы завышенных коммунальных расценок, который предлагает Ляшко.

«В марте 2019 года истекает срок трудового контракта главы „Нафтогаза“ Коболева с правительством. Так может быть, стоит поменять руководство компании, о чем, кстати, уже задумался и премьер. Вопросы ведь нужно решать, несмотря на выборы. Хотя я должен сказать, что именно выборы, как правило, содействуют эффективности решения проблем людей», — подчеркнул директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Напомним, 25 февраля, в ходе согласительного совета Верховной Рады, глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от правительства не позднее 27 февраля обязать руководство «Нафтогаза» вернуть в бюджет миллионные премиальные, которые народный депутат назвал незаконными.

«Власть утверждает, что тарифы обоснованы. А я говорю, что сегодняшняя цена на газ — это цена коррупции чиновников „Нафтогаза“, отсутствия инвестиций в энергомодернизацию и добычу собственного газа, угля, торфа. Рост задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на 25 миллиардов гривен с ноября свидетельствует, что система субсидий не работает и людям нечем платить. В то же время „газовые чиновники“ выписывают себе миллионные премии. Коболева и других чиновников „Нафтогаза“ я потрушу, как липку, и заставлю вернуть их незаконные премии в государственный бюджет» , — написал Олег Ляшко в Facebook.

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