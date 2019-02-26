- 14:12 «Планируется теракт»: школьников киевской гимназии напугали странные SMS
- 14:08 В Украине разразился скандал вокруг коррупции в "Укроборонпроме": все подробности
- 14:03 В сети показали, как "зеленые человечки" прикрывались гражданским населением при захвате Крыма
- 13:52 Телевизор вдребезги и «пушка» с 30 метров: «Фенербахче» за 12 минут отыграл три мяча в дерби с «Бешикташем»
- 13:37 Пассажиры потерпят: водитель маршрутки сушил трусы прямо в салоне автобуса
- 13:35 Сразу в нескольких областях Украины изменены тарифы на воду
- 13:34 Россия пригрозила Великобритании "серьезными последствиями" в случае прохода через Керченский пролив
- 13:17 Война окончена? Известный адепт "Новороссии" перестал помогать боевикам "ДНР"
- 13:15 Обидчика Кличко обвинили в употреблении допинга: сделано резонансное заявление
- 13:15 Зарабатывать деньги и призывать к миру – не одно и то же: Сергей Притула резко высказался о скандале на «Евровидении»
Обидчика Кличко обвинили в употреблении допинга: сделано резонансное заявление
Американский боксер Джаррелл Миллер (23 победы, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) продолжает подогревать интерес к своему бою с британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом), который пройдет 1 июня в Нью-Йорке.
В частности, Джаррелл выступил с обвинениями в применении Джошуа запрещенных препаратов в период между завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Лондоне-2012 и дебютом в профессионалах. «Нереально набрать 9 кг за столь короткий отрезок времени, а он это сделал. Такое возможно разве что благодаря стероидам. Иначе никак. Думаете, Владимир Кличко просто так настаивал на тестах в преддверии боя с Джошуа? У украинца докторская степень по спортивной медицине. Он отлично знал, что происходит на самом деле. Поэтому и настаивал на тестах каждую неделю», — заявил Миллер в интервью Vringe.
Британец не замедлил с ответом на обвинения. «Все знают, как я работаю в зале. Весь этот комплекс упражнений по физподготовке, по выносливости, тягание тяжестей. Я контролирую все. В том числе и свою пищу. Это моя жизнь. Бокс — это то, чему я себя полностью посвятил. И это все стоит денег. И, кстати, я сотрудничаю с Антидопинговыми программами. Они знают о всех моих передвижениях. VADA тестирует меня примерно дважды в неделю. И так с 2012 года. Почему Миллер так переживает? Может быть потому, что он раньше и сам был пойман на применении запрещенных препаратов?» — передает издание слова Джошуа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа и Миллер устроили потасовку на дуэли взглядов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 3 м/с С
Давление: 741 мм