Обидчика Кличко обвинили в употреблении допинга: сделано резонансное заявление

Спорт

Американский боксер Джаррелл Миллер (23 победы, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) продолжает подогревать интерес к своему бою с британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом), который пройдет 1 июня в Нью-Йорке.

В частности, Джаррелл выступил с обвинениями в применении Джошуа запрещенных препаратов в период между завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Лондоне-2012 и дебютом в профессионалах. «Нереально набрать 9 кг за столь короткий отрезок времени, а он это сделал. Такое возможно разве что благодаря стероидам. Иначе никак. Думаете, Владимир Кличко просто так настаивал на тестах в преддверии боя с Джошуа? У украинца докторская степень по спортивной медицине. Он отлично знал, что происходит на самом деле. Поэтому и настаивал на тестах каждую неделю», — заявил Миллер в интервью Vringe.

Британец не замедлил с ответом на обвинения. «Все знают, как я работаю в зале. Весь этот комплекс упражнений по физподготовке, по выносливости, тягание тяжестей. Я контролирую все. В том числе и свою пищу. Это моя жизнь. Бокс — это то, чему я себя полностью посвятил. И это все стоит денег. И, кстати, я сотрудничаю с Антидопинговыми программами. Они знают о всех моих передвижениях. VADA тестирует меня примерно дважды в неделю. И так с 2012 года. Почему Миллер так переживает? Может быть потому, что он раньше и сам был пойман на применении запрещенных препаратов?» — передает издание слова Джошуа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа и Миллер устроили потасовку на дуэли взглядов.

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