В Одессе погиб известный активист, участник АТО (фото)

Происшествия

Погибшим, найденным в Одессе в понедельник, 25 февраля, оказался известный активист, активный участник Майдана и боевых действий на востоке Украины 60-летний Сергей Барс. Тело мужчины обнаружили возле Селекционно-генетического института, расположенного по улице Овидиопольская Дорога в Малиновском районе города. Предварительная причина смерти — несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. «Повреждения на теле погибшего характерны для возникающих в результате взрыва», — сообщили в полиции. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты.

Личность погибшего подтвердили в региональном главке Нацполиции, сказав, что причина трагедии пока еще не установлена.

«Проведены следственные действия, в ходе которых по месту жительства погибшего было обнаружено 14 гранат, 12 запалов, патроны к огнестрельному оружию и пистолет, — уточнили в полиции. — Все изъятое направили на экспертизу».

По факту гибели мужчины полицией начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, установлено, что вечером, поссорившись с больной матерью, мужчина отправился к Селекционному институту, где примерно в 23:00 прогремел взрыв.

Взрыв был не очень мощным — соседи и очевидцы решили, что это взорвалась петарда. Поэтому не придали этому значения, а уже утром обнаружили тело. По предварительным данным, в правой руке погибшего взорвалась граната РГД-5, кольцо от которой он держал в левой.

По словам активистов, Сергей Барс — доброволец и активный участник АТО, служил в составе 72-й отдельной механизированной бригады. Не так давно он вернулся из зоны боевых действий.

Он также принимал участие в различных протестных акциях, в том числе против застройки побережья и исторического центра Одессы.

Знакомые Сергея отмечают, что, по словам соседей, перед трагедией ему кто-то позвонил, и он «прямо в домашних тапочках выбежал на улицу».

Друзья рассказывают, что длительный период Сергей пребывал в депрессивном состоянии из-за постоянной нехватки денег, в том числе и на лечение. Его старенькая мать упала и сломала шейку бедра — были нужны средства на операцию и покупку лекарств. Он также пережил тяжелый развод с супругой, жил с мамой в небольшой однокомнатной квартире возле Селекционного института…

Еще один труп неизвестного обнаружен 25 февраля в центре Одессы, на пересечении улицы Малой Арнаутской и Александровского проспекта. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, личность погибшего и причины смерти устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесском регионе участились самоубийства.

Так, в феврале в Одессе покончил с собой военнослужащий. 29-летнего мужчину обнаружила мертвым его мать.

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