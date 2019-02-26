Климкин заявил о необходимости введения двойного гражданства

Политика

В ходе рабочей поездки в Одессу во вторник, 26 февраля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с журналистами. На непродолжительном брифинге на причале морского пассажирского комплекса порта, рядом с ошвартованным здесь ракетным эсминцем ВМС США «Дональд Кук», Климкин заявил, что считает необходимым ввести в стране институт двойного гражданства.

«Да, оно нам нужно, — сказал глава МИД. — Но ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым».

Он также уточнил, что двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов.

«Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах, — сказал Климкин. — Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун — сколько там всего говорили… Мы должны прийти к этому (двойному гражданству — Авт.), но четко определить, кто может претендовать на него».

В ходе брифинга глава дипломатического ведомства остановился на вопросе плененных РФ украинских военных моряков.

«Украинская дипломатия задействовала все рычаги воздействия на Россию, чтобы освободить из плена моряков ВМС ВСУ, — заявил министр. — Задействованы не только все официальные каналы, но и неофициальные — церковные и другие. Следует понимать, что наши парни в плену стали просто разменной картой в руках властей РФ к предстоящим украинским выборам. Если они примут решение их освободить — весь фарс с якобы выдвинутыми им обвинениями и ведущимися судебными процессами будет тут же отменен».

Климкин сообщил, что во время встречи с представителями ЕС и США в Одессе обсуждался вопрос усиления давления на РФ для освобождения украинских военнослужащих.

Климкин также добавил, что, ограничивая судоходство, Россия пытается сделать украинские моря своими внутренними морями.

«Это никогда не получится. Должно действовать международное право», — подчеркнул министр. Он напомнил, что в 1988 году Советский Союз также не пропускал американское судно через Керченский пролив.

Ранее Павел Климкин объяснил, когда может быть заключен мир с Россией.



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