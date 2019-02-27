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Спирт разбавляли технической водой: в Николаеве делали «водку», «бренди» и «коньяк» (фото)
Производство суррогатного алкоголя было поставлено на широкую ногу в цехе одного из предприятий в Николаеве. Как оказалось, для кустарного изготовления водки николаевские цеховики смешивали техническую воду из-под крана со спиртом. А чтобы изготовить «коньяк» и «бренди», добавляли красители и ароматизаторы.
На подпольном предприятии изъяли 13,5 тыс. литров спирта, более 3,9 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, разлитого в пластиковую и стеклянную тару с поддельными акцизными марками. А также — более 24,2 тыс. пачек сигарет, часть из которых была с фальсифицированными акцизными марками, а остальное оказалось контрабандой. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в ГУ ГФС в Николаевской области. Сотрудники этого ведомства под процессуальным руководством прокуратуры провели операции «Акциз-2019» и «Рубеж».
Готовую продукцию разливали в пластиковые бутылки объемом 0,5, 5 и 6 литров, а также в стеклянную тару с этикетками известных украинских брендов.
Все это хранилось в боксах местных гаражных кооперативов и других складских помещениях. Здесь же в ящиках обнаружили и контрабандные сигареты.
Изъято 40,4 тыс. грн наличности, полученной от продажи алкогольного фальсификата и табачных изделий, а также мобильные телефоны, планшеты, флеш-накопители, черновые записи и автомобили, которыми осуществлялась транспортировка указанных товаров.
Общая стоимость подакцизной продукции — почти 6,5 млн. гривен.
Уголовное производство расследуется по статьям 199 и 204 УК Украины, предусматривающим незаконное изготовление и продажу подакцизных товаров, незаконное изготовление и использование акцизных марок
Комментируя информацию об этом в социальных сетях, николаевцы вспоминают трагические события 2016 года, когда в городе, в результате отравления алкогольной продукцией в микрорайоне Терновка умерли 5 человек.
В мае 2018 года аналогичный случай произошел под Киевом в Борисполе: от отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек.
А в сентябре 2018 года выяснилось, что в Киевской области в промышленных масштабах подделывали алкоголь, который реализовывали под известными брендами. Правоохранители изъяли 10 тонн фальсификата на сумму 2,8 миллиона гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине одновременно с сокращением легального производства водки растет количество на рынке контрафактного и контрабандного алкоголя.
Не исключено, что это связано с тем, что со 2 октября 2018 года в стране в очередной раз повысились цены на алкогольные напитки.
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