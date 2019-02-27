Спорт

До 300 долларов: за сколько можно сходить на бой Ломаченко — Кролла (фото)

Свой следующий бой чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) проведет 12 апреля на ринге знаменитой арены Staples Center в Лос-Анджелесе против британца Энтони Кроллы (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи).

«В Лос-Анджелесе очень страстные фанаты, они знают бокс. Я покажу свои лучшие качества и выдам качественный бокс в поединке с Кроллой. Энтони — обязательный претендент, и я уверен, что на ринге он отдаст все силы ради шанса получить титулы», — приводит слова Ломаченко издание Boxing Scene.

Тем временем стала известна стоимость поступивших в продажу билетов на предстоящий поединок, в котором наш боксер будет защищать свои чемпионские пояса. Самый дешевый пропуск на арену, чтобы вживую понаблюдать за боем Василия, обойдется болельщику в 51,75 доллара, включая налоги (приблизительно 1 400 гривен), а самый дорогой билет с наилучшим обзором ринга будет стоить 310,50 долларов (около 8 400 гривен).

* Схема зрительного зала Staples Center

Отмечу, что вместимость Staples Center на боксерских поединках составляет 21 тысячу мест.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко назвал условие, при котором может скоро уйти из бокса.

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