- 21:37 Мужской спринт в Солт-Лейк-Сити: украинцы не попали в топ-30 этапа Кубка мира
- 21:15 Правительство популистов в Испании продержалось у власти всего восемь месяцев
- 20:58 ВСУ показали убийцу российских беспилотников
- 20:10 Дело об убийстве Гандзюк: подозреваемый Мангер вышел на свободу
- 20:02 Реванш Уайлдер – Фьюри: названы космические гонорары боксеров
- 19:59 Скандал в Донецком медуниверситете: студентов-иностранцев вернули на учебу
- 19:47 В России вдруг обнаружили, что без украинских двигателей будет коллапс на железной дороге
- 19:42 Известный стилист сравнил Меган Маркл с порноактрисой
- 19:29 В Одессе задержали опасную банду кавказцев, которыми руководил вор в законе
- 19:24 Глава избирательного штаба Порошенко сделал предложение участникам предвыборной гонки
Ломаченко заявил, что может скоро уйти из бокса: названо условие (видео)
Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) совсем не против завершить карьеру уже через несколько лет, несмотря на то, что пребывает в оптимальном как для боксера возрасте, правда, при этом должно быть соблюдено одно важное условие.
«Я неоднократно говорил, что бокс для меня — это спорт. Моя цель — собрать все пояса и уйти. Это может произойти как через год, так и через пять лет. Я готов уйти на пенсию в 33 года (17 февраля Василий отпразднует свое 31-летие — Авт.). Я в боксерских перчатках с пяти лет. Не могу сказать, что устал, но никто не вечен. У меня есть цель в боксе, и мне интересно соревноваться с чемпионами. А когда ты стал абсолютным чемпионом мира, с кем тогда боксировать?» — рассказал украинский боксер в эфире Youtube-канала UkraineAtamansPRO.
При этом Ломаченко отшутился на вопрос о том, чем будет заниматься после завершения карьеры: «Будет чем занять себя — на рыбалку похожу, в лес егерем пойду».
Напомню, что украинский боксер начал в США подготовку к следующему бою, который пройдет 12 апреля и в котором его соперником, учитывая травму Ричарда Комми из Ганы, скорее всего, станет британец Энтони Кролла.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый американец выступил с обвинениями в адрес Ломаченко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 755 мм