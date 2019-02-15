Ломаченко заявил, что может скоро уйти из бокса: названо условие (видео)

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) совсем не против завершить карьеру уже через несколько лет, несмотря на то, что пребывает в оптимальном как для боксера возрасте, правда, при этом должно быть соблюдено одно важное условие.

«Я неоднократно говорил, что бокс для меня — это спорт. Моя цель — собрать все пояса и уйти. Это может произойти как через год, так и через пять лет. Я готов уйти на пенсию в 33 года (17 февраля Василий отпразднует свое 31-летие — Авт.). Я в боксерских перчатках с пяти лет. Не могу сказать, что устал, но никто не вечен. У меня есть цель в боксе, и мне интересно соревноваться с чемпионами. А когда ты стал абсолютным чемпионом мира, с кем тогда боксировать?» — рассказал украинский боксер в эфире Youtube-канала UkraineAtamansPRO.

При этом Ломаченко отшутился на вопрос о том, чем будет заниматься после завершения карьеры: «Будет чем занять себя — на рыбалку похожу, в лес егерем пойду».

Напомню, что украинский боксер начал в США подготовку к следующему бою, который пройдет 12 апреля и в котором его соперником, учитывая травму Ричарда Комми из Ганы, скорее всего, станет британец Энтони Кролла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый американец выступил с обвинениями в адрес Ломаченко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter