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Не Apple и не Samsung: эксперты назвали лучший смартфон 2018 года
Жюри международной выставки Mobile World Congress 2019 назвало лучший смартфон прошлого года. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на сайт мероприятия.
В сообщении отмечается, что за звание лучшего смартфона боролись iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9. Экспертное жюри отдало предпочтение гаджету компании Huawei под названием Mate 20 Pro.
Жюри отметило Huawei Mate 20 Pro за высочайшую производительность, отличную систему обработки изображений, длительное время автономной работы, инновационный дизайн и технологичную реализацию быстрой зарядки.
После вручения награды руководители Huawei поблагодарили жюри за выбор. В компании подчеркнули, что смартфон Huawei впервые смог обойти устройства Apple, Google, Samsung и других брендов в «супертяжелом весе».
В прошлом году премии Global Mobile Awards удостоился «юбилейный» смартфон Apple iPhone X.
Смартфон Huawei Mate 20 Pro был также отмечен в двадцатке лучших по версии Business Insider. Компания продолжает работу над новыми гаджетами, и в прошлое воскресенье анонсировала выпуск нового складного смартфона Mate X с поддержкой технологии 5G. Покупателям новинка обойдется в 2,6 тысячи долларов.
Напомним, что выставка Mobile World Congress проходит с 25 по 28 февраля в Барселоне. В ходе мероприятия эксперты, журналисты и мобильные операторы оценивают устройства, приложения и мобильные технологии в более чем 30 номинациях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», китайский IT-гигант Meizu представил смартфон ZERO, в котором нет никаких отверстий: ни слота для SIM-карты, ни USB-порта, ни разъема для наушников. Там нет даже прорези для спикера и аппаратных кнопок. Компания заявила, что это первый в мире смартфон без отверстий. Meizu потратила два года на его разработку. В устройстве использовали 75 запатентованных технологий.
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