Xiaomi показала смартфон с гибким экраном, а Meizu — телефон без отверстий (видео)

Китайский IT-гигант Meizu представил смартфон ZERO, в котором нет никаких отверстий: ни слота для SIM-карты, ни USB-порта, ни разъема для наушников. Там нет даже прорези для спикера и аппаратных кнопок.

Компания заявила, что это первый в мире смартфон без отверстий. Meizu потратила два года на его разработку. В устройстве использовали 75 запатентованных технологий, сообщает Tjournal.

Телефон ZERO из монолитного керамического корпуса с закругленными краями c защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Вместо слота для SIM-карт компания использовала eSIM (в Украине не работает, — ред.), а вместо зарядки по USB смартфон заряжается от беспроводного коврика мощностью 18 ватт по фирменной технологии.

В устройстве нет прорезей для динамиков, а для подключения наушников предлагается использовать Bluetooth пятого поколения. Телефон работает на процессоре Snapdragon 845 и оперативной памяти LPDDR4X. Смартфон оснащен двойной камерой с сенсорами IMX380 (12 Мп) и IMX350 (20 Мп) от Sony на задней панели и фронтальной камерой на 20 Мп.

Тем временем, другой китайский IT-гигант Xiaomi представил смартфон с гибким экраном. Новинку продемонстрировал официальный президент Xiaomi Лин Бин. Он отметил, что несмотря на все сложности, которые были с защитным покрытием дисплея, самим дисплеем и механизмом трансформации, а также адаптацией MIUI, аппарат готов. По словам Лин Бин, этот смартфон должен стать первым в мире складным смартфоном, экран которого сгибается с двух сторон.

Президент Xiaomi отметил, что компания намерена организовать в будущем его массовое производство. В компании обсуждают два варианта названия смартфона: Mi Mix Flex и Mi Dual Flex.

Look what it is! The Xiaomi Foldable Phone! This video was posted by Lin Bin, president of Xiaomi. Confirms what we saw in the video @evleaks posted earlier! This actually looks amazing and XIoami is looking for a name for it: Mi Mix Flex, Mi Dual Flex, etc. Thoughts?#Xiaomi pic.twitter.com/F3y2jBkxrp