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«Снято на iPhone»: Apple выбрала лучшие снимки владельцев «яблочных» гаджетов (необычные фото)
Корпорация Apple подвела итоги конкурса «Снято на iPhone», который был запущен в конце января. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
Для участия в конкурсе владельцы iPhone выкладывали в соцсетях фотографии с тегом #ShotoniPhone. Затем из тысяч фотографий эксперты выбрали 10 лучших работ, чтобы в будущем использовать эти материалы для рекламы смартфонов.
В десятке лучших оказались снимки с изображениями природы, животных, детей и архитектуры. Среди победителей есть фотографы из разных стран: США, Израиля, Германии, Сингапура и Беларуси (Никита Ярош).
В частности, фотографии победителей появятся на баннерах и других рекламных материалах Apple. За их размещение авторы получат деньги, но размер гонорара не озвучивают.,
Интересно, что лучшие фотографии сделаны не только на новые смартфоны: среди финалистов есть снимки, сделанные iPhone 7 (появился два года назад).
Чем руководствовалось международное жюри, непонятно: по мнению некоторых пользователей, художественная ценность некоторых снимков вызывает вопросы.
В то же время большая часть почитателей техники Apple были более благожелательны.
«Фото привлекают внимание живыми цветами и сюжетной композицией», «Мне понравилось, что на некоторых снимках повествование ведет архитектура или природа», «Чтобы сделать подобные снимки, нужно проявить большое терпение и идеально поймать момент», «Из-за искажения и отражения под странным углом некоторые фото производят фантастическое впечатление», «Прекрасные портреты и жанровые снимки, которым придают контекст умелое использование фона», «Некоторые снимки не похожи на сотни других сделанных кадров», — пишут они.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жюри международной выставки Mobile World Congress 2019 назвали лучший смартфон прошлого года. За звание лучшего смартфона боролись Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9, а также iPhone XS Max.
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