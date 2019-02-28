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Из продавщиц в управляющие: Криштиану Роналду нашел невесте новую работу
Знаменитый футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду совершил новую инвестицию. 34-летний обладатель пяти «Золотых мячей» вложил деньги в клинику по пересадке волос. Он купил 50 процентов акций португальской компании Inspraya, потратив 1 миллион евро.
Планируется, что в ближайшие три-четыре года футболист вложит в развитие Inspraya еще 25 миллионов евро. Новая клиника откроется в Мадриде 18 марта. Управлять ей будет возлюбленная Криштиану Джорджина Родригес (кстати, бывшая продавщица мадридского бутика Gucci).
Операция в такой клинике стоит 4 тысячи евро и длится до восьми часов. За день в клинике, в которой будут работать около 150 специалистов, планируют проводить до 18 операций.
«Помимо футбола, я увлечен здравоохранением, технологиями и исследованиями. Это области, в которые я хотел бы инвестировать. Хочу, чтобы первая клиника международной экспансии была расположена в Мадриде, городе, в котором я жил много лет», — цитирует Криштиану Роналду издание Mirror.
Кстати, Криштиану Роналду в бизнесе давно. Достаточно вспомнить, что один только пожизненный контракт с компанией Nike приносит ему 22,5 млн евро в год. Уже десять лет португалец — лицо Armani. Также футболист представляет часовой бренд Tag Heuer и сотрудничает с производителем моторных масел Castrol. И конечно же, его собственный бренд CR7, под которым, в частности, работают четыре крупные гостиницы в Мадриде, на Мадейре, в Лиссабоне и Нью-Йорке.
Впрочем, бизнес бизнесом, а с футболом 34-летний португалец, похоже, завязывать не намерен. Правда, в последние дни Криштиану Роналду, получивший повреждение голеностопа в матче с «Болоньей» (1:0), тренируется по индивидуальной программе. Лучший бомбардир чемпионата Италии (19 мячей) не сможет помочь «Ювентусу» в ближайшем матче серии А против «Наполи» (3 марта), но должен вернуться в строй к ответной игре Лиги чемпионов с «Атлетико» (12 марта).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у матери Криштиану Роналду диагностировано страшное заболевание.
Фото Getty Images
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