Политика

"Эта страница перевернута": Найем написал заявление о выходе из БПП

Народный депутат Украины Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко». При этом он заявил, что уже давно находился с коллегами «по разные стороны ценностных баррикад». Ранее сообщалось, что парламентскую фракцию «Оппозиционного блока» покинули народные депутаты Украины Евгений Бакулин, Сергей Дунаев и Юлий Йоффе.

«Это — формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию», — написал Мустафа Найем на своей страничке в социальных сетях.

Под этим постом в Facebook разгорелась нешуточная дискуссия относительно решения Конституционного суда признавшего статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении (статья 368−2) неконституционной, что и стало причиной решения Найема.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Национальном антикоррупционном бюро назвали отмену уголовной ответственности за незаконное обогащение «открывающей должностным лицам возможность для злоупотреблений».



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