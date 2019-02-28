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"Эта страница перевернута": Найем написал заявление о выходе из БПП
Народный депутат Украины Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко». При этом он заявил, что уже давно находился с коллегами «по разные стороны ценностных баррикад». Ранее сообщалось, что парламентскую фракцию «Оппозиционного блока» покинули народные депутаты Украины Евгений Бакулин, Сергей Дунаев и Юлий Йоффе.
«Это — формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию», — написал Мустафа Найем на своей страничке в социальных сетях.
Под этим постом в Facebook разгорелась нешуточная дискуссия относительно решения Конституционного суда признавшего статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении (статья 368−2) неконституционной, что и стало причиной решения Найема.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Национальном антикоррупционном бюро назвали отмену уголовной ответственности за незаконное обогащение «открывающей должностным лицам возможность для злоупотреблений».
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