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Лещенко и Залищук выходят из фракции БПП
Одновременно с народным депутатом Украины Мустафой Найемом заявления о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко» написали парламентарии Светлана Залищук и Сергей Лещенко.
Так, Светлана Залищук, выложившая фотографии написанных ею заявлений на имена руководителя фракции и спикера парламента, заявила, что не видит возможности находится в рядах фракции. «Хищения у солдат — за гранью человечности», — написала парламентарий, имея в виду скандал, разгоревшийся после журналистского расследования о хищениях в оборонной промышленности.
Сергей Лещенко выложил фото написанного им заявления без комментариев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», скандал, связанный с хищением денег в оборонной промышленности, разгорелся в Украине после выхода программы «Наши гроші». В расследовании, в частности, фигурировало имя сына первого заместителя секретаря Совбеза Олега Гладковского Игоря.
Фото Olga Ivashchenko / Facebook
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