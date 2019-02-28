Лещенко и Залищук выходят из фракции БПП

Политика

Одновременно с народным депутатом Украины Мустафой Найемом заявления о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко» написали парламентарии Светлана Залищук и Сергей Лещенко.

Так, Светлана Залищук, выложившая фотографии написанных ею заявлений на имена руководителя фракции и спикера парламента, заявила, что не видит возможности находится в рядах фракции. «Хищения у солдат — за гранью человечности», — написала парламентарий, имея в виду скандал, разгоревшийся после журналистского расследования о хищениях в оборонной промышленности.

Сергей Лещенко выложил фото написанного им заявления без комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», скандал, связанный с хищением денег в оборонной промышленности, разгорелся в Украине после выхода программы «Наши гроші». В расследовании, в частности, фигурировало имя сына первого заместителя секретаря Совбеза Олега Гладковского Игоря.

Фото Olga Ivashchenko / Facebook

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