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Спорт

Звездный футболист «ПСЖ» показал, как восстанавливается после тяжелой травмы (видео)

12:52 28 февраля 2019   107
Звездный футболист «ПСЖ» показал, как восстанавливается после тяжелой травмы (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар восстанавливается после тяжелой травмы, полученной 23 января в кубковой игре со «Страсбуром».

Напомню, бразилец получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги, но решил обойтись без операции, восстанавливаясь благодаря различным процедурам и поддерживая физическую форму в тренажерном зале. Поклонники Неймара могут следить за тем, чем занимается их кумир, фактически в реальном времени. Бразилец на своем Youtube-канале каждую неделю выкладывает видеоролики, где показывает, как прошли для него последние семь дней — от работы на тренировках до встреч с друзьями в городе.

Добавлю, что на Youtube-канал Неймар подписаны 1,36 миллиона пользователей. Последний видеообзор, опубликованный 27 февраля, набрал за сутки более 1 миллиона просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар на костылях и в инвалидной коляске с размахом отметил день рождения в Париже.

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