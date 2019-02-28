Звездный футболист «ПСЖ» показал, как восстанавливается после тяжелой травмы (видео)

Спорт

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар восстанавливается после тяжелой травмы, полученной 23 января в кубковой игре со «Страсбуром».

Напомню, бразилец получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги, но решил обойтись без операции, восстанавливаясь благодаря различным процедурам и поддерживая физическую форму в тренажерном зале. Поклонники Неймара могут следить за тем, чем занимается их кумир, фактически в реальном времени. Бразилец на своем Youtube-канале каждую неделю выкладывает видеоролики, где показывает, как прошли для него последние семь дней — от работы на тренировках до встреч с друзьями в городе.

Добавлю, что на Youtube-канал Неймар подписаны 1,36 миллиона пользователей. Последний видеообзор, опубликованный 27 февраля, набрал за сутки более 1 миллиона просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар на костылях и в инвалидной коляске с размахом отметил день рождения в Париже.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter