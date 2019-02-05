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На костылях и в инвалидной коляске: Неймар с размахом отметил день рождения в Париже (фото, видео)
Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар устроил накануне своего дня рождения (5 февраля бразильцу исполняется 27 лет) вечеринку в Париже. Торжества прошли в модном павильоне Gabriel рядом с Елисейскими полями — центральной улицей французской столицы, сообщает Esporte Interativo.
Неймар отпраздновал дату в кругу семьи, партнеров по команде и знаменитостей. Среди 200 гостей, в частности, были замечены знаменитый голкипер Джанлуиджи Буффон, главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель, диджей Боб Синклер, бразильский певец Уэсли Сафадао, чемпион мира по серфингу Габриэль Медина.
*Одноклубники Неймара Марко Верратти и Джанлуиджи Буффон
*Партнер Неймара по сборной Бразилии Дани Алвес
Самый дорогой футболист мира, получивший травму правой ноги, поприветствовал своих гостей, опираясь на красные костыли в соответствии с цветовой темой вечера Nuit Rouge («Красная ночь»). А по залу бразилец передвигался на красной инвалидной коляске.
«Спортсмены понимают, как мне сложно сейчас быть с костылями, но все вы помогаете мне оставаться сильным. Я снова почувствовал себя счастливым, когда видел вас. Спасибо моим лучшим друзьям, семье, партнерам по команде. Я хотел бы получить в подарок на день рождения новую плюсневую кость, это был бы лучший подарок. Вы, мои близкие люди, помогаете мне восстанавливаться. Спасибо вам за это», — заявил Неймар в начале мероприятия.
Гости хорошо провели время. В частности, звезды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Дани Алвес вместе c певцом Сафадао и Неймаром забавно станцевали под популярную в Бразилии песню Parado no Bailão (более 213 млн просмотров на YouTube).
*Отец именинника Неймар да Силва
*Российская телеведущая Виктория Боня
*Неймар с чемпионом мира по серфингу Габриэлем Мединой
Напомню, что Неймар получил перелом пятой плюсневой кости в матче Кубка Франции против «Страсбурга» и теперь пропустит около 10 недель. В текущем сезоне бразилец принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, в которых забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый дорогой футболист мира Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов против «МЮ».
Фото Getty Images
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