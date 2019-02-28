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В КСУ объяснили скандальное решение по статье о незаконном обогащении
Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук выступил за скорейшее принятие нового закона, регулирующего норму о незаконном обогащении. Об этом он сообщил журналистам 28 февраля.
По его словам, новый закон должен базироваться на двух ключевых моментах, которых не было в отмененном Конституционным судом законе.
Шевчук также отметил, что Конституционный суд при принятии этого решения не высказывался категорически, а лишь указал на то, что норма, которая была сформулирована, не соответствует Конституции, и ключевой момент, который должен быть соблюден — это принцип презумпции невиновности, передает «Интерфакс-Украина».
Он призвал Верховную Раду как можно скорее принять новый закон.
«Я знаю, что уже подан проект, и есть предыдущие проекты, которые позволяют выписать состав преступления о незаконном обогащении, при условии соблюдения Конституции. Сейчас это, как я понимаю, необходимо сделать депутатам», — сказал Шевчук.
Он добавил, что суд не отменял нормы о незаконном обогащении как таковой, и не отменял самую идею привлечения к ответственности за такие действия.
Как писали «ФАКТЫ», 28 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал и направил в Верховную Раду законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.
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