Думал, самый умный: УЕФА дисквалифицировал капитана «Реала» на два еврокубковых матча

Спорт

В четверг, 28 февраля дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело защитника «Реала» Серхио Рамоса и дисквалифицировал футболиста на два еврокубковых поединка.

Как известно, капитан Королевского клуба получил желтую карточку в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1), нарушив правила на Каспере Долберге (на фото). В послематчевом интервью Рамос заявил, что намеренно получил «горчичник», чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию до начала решающих стадий турнира, хотя позже опроверг свои слова.

В УЕФА посчитали, что получение желтой карточки было умышленным и увеличили испанцу срок дисквалификации. Теперь защитник мадридцев пропустит не только ответную игру против «Аякса» (5 марта), но и следующую встречу «Реала» в еврокубках.

Все бы ничего, но в 2010 году Серхио Рамос уже подвергался схожему наказанию со стороны УЕФА. Тогда при счете 4:0 в матче Лиги чемпионов с «Аяксом» (а с кем же еще?) он вместе с партнером по «Реалу» Хаби Алонсо по указке главного тренера Жозе Моуриньо умышленно заработал красные карточки, чтобы попустить уже ничего не значившую последнюю игру в группе и к матчам плей-офф выйти без угрозы дисквалификации.

Тогда УЕФА добавил «умникам» по одному матчу дисквалификации и выписал штрафы: Серхио Рамосу и Хаби Алонсо — по 20 тысяч евро, Жозе Моуриньо — 40 тысяч и «Реалу» 120 тысяч. Кроме того, вратарей мадридцев Икера Касильяса и Ежи Дудека тогда обязали заплатить 10 и пять тысяч евро соответственно за то, что передавали указания тренера, адресованные Алонсо и Рамосу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Аякс» в Амстердаме.

Фото Getty Images



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