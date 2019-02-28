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Наука и технологии

YouTube запретит комментарии к видео с детьми: что об этом известно

23:10 28 февраля 2019   163
YouTube
Инф. «ФАКТОВ»

Популярный видеохостинг YouTube намерен выключить комментарии для видеороликов, на которых присутствуют лица до 18 лет, чтобы «защитить детей и семьи».

Несколько крупных брендов прекратили поставлять на YouTube свою рекламу после того, как обнаружили, что педофилы оставляют свои комментарии под роликами, на которых есть дети, сообшает BBC.

YouTube сначала выключил комментарии к видео, на которых были такие комментарии, но теперь решил отключить эту функцию для несовершеннолетних по умолчанию.

Речь идет о каналах, которые принадлежат детям, а также о каналах родителей, которые выкладывают ролики со своими малышами. Изменения вступят в силу в течение нескольких месяцев.

Комментарии педофилов были обнаружены сотрудниками YouTube еще в 2017 году и тогда компания заявила, что предпринимает меры и чистит сайт. Однако в феврале этого года AT&T, Nestle и Hasbro приостановили свою рекламу после того, как обнаружили, что активность педофилов на сервере только усилилась.

Как писали «ФАКТЫ», в YouTube могут отказаться от кнопки «не нравится» под видео. К такому шагу подталкивает тот факт, что большое количество людей специально ставят дизлайки, чтобы понизить рейтинг ролика.

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