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Наука и технологии

На радость блогерам: из YouTube может исчезнуть кнопка "дизлайк"

21:14 4 февраля 2019   93
YouTube
Инф. «ФАКТОВ»

В популярном видеохостинге YouTube могут отказаться от кнопки «не нравится» под видео. К такому шагу подталкивает тот факт, что большое количество людей специально ставят дизлайки, чтобы понизить рейтинг ролика.

Представитель видеохостинга Том Леунг заявил, что у разработчиков есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первый — дать авторам видео возможность самим решать, скрывать или показывать зрителям кнопку «дизлайк», передает The Verge.

Вторым вариантом решения данной проблемы может стать добавление к кнопке «дизлайк» небольшого опроса, чтобы пользователи объяснили, почему им не понравилось видео. Это позволит авторам узнать, что они делают не так, и исключить вмешательство ботов. И третий, самый радикальный вариант — полное удаление кнопки «дизлайк».

Как писали «ФАКТЫ», отныне видеохостинг YouTube не будет размещать видео пользователей с опасными и травмирующими психику розыгрышами, трюками и играми.

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