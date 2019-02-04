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На радость блогерам: из YouTube может исчезнуть кнопка "дизлайк"
В популярном видеохостинге YouTube могут отказаться от кнопки «не нравится» под видео. К такому шагу подталкивает тот факт, что большое количество людей специально ставят дизлайки, чтобы понизить рейтинг ролика.
Представитель видеохостинга Том Леунг заявил, что у разработчиков есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первый — дать авторам видео возможность самим решать, скрывать или показывать зрителям кнопку «дизлайк», передает The Verge.
Вторым вариантом решения данной проблемы может стать добавление к кнопке «дизлайк» небольшого опроса, чтобы пользователи объяснили, почему им не понравилось видео. Это позволит авторам узнать, что они делают не так, и исключить вмешательство ботов. И третий, самый радикальный вариант — полное удаление кнопки «дизлайк».
Как писали «ФАКТЫ», отныне видеохостинг YouTube не будет размещать видео пользователей с опасными и травмирующими психику розыгрышами, трюками и играми.
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