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Смертельное ДТП с участием кареты «скорой помощи» в Киеве: погибли трое людей (видео)
В ночь на пятницу в Киеве на мосту Метро произошла страшная авария: карета «скорой помощи» столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. Об этом сообщает ресурс «dtp.kiev.ua».
Сообщается, что скорая двигалась в сторону правого берега с пациентом, в это время ZAZ Vida ехал в противоположном направлении, произошло лобовое столкновение.
От полученных травм три человека из ZAZ Vida скончались на месте. Врач и фельдшер из скорой были госпитализированы в больницу. Что именно стало причиной столкновения, не известно. Также непонятно, что произошло с больным, который находился в скорой.
Сейчас на месте работает аварийно-спасательный отряд,
В результате аварии на мосту образовались пробки, движение по мосту метро с правого на левый берег временно остановлено.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года на мосту Метро произошло жуткое ДТП с участием автомобилей Mitsubishi Lancer и Renault Clio службы такси Uberа. Автомобили Mitsubishi и Renault двигались по мосту Метро через Русановский пролив. Водитель Lancer на высокой скорости не справился с управлением и влетел в заднюю часть Clio. В момент столкновения в Mitsubishi, кроме водителя, находился пассажир. А мужчина на Renault вез двух девушек. Удар был столь сильным, что Renault развернуло на дороге. В результате аварии одна из пассажирок Renault ударилась головой. У Mitsubishi Lancer сильно повреждена все передняя часть и лобовое стекло. Renault Clio получил серьезные повреждения задней части и переднего бампера.
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