Происшествия

Смертельное столкновение на Броварском проспекте в Киеве: появились фото с места жуткого ДТП

В ночь на пятницу на Броварском проспекте столицы произошло трагическое происшествие, которое унесло жизнь трех людей. Кроме того, также были травмированные.

Предварительно установлено, что возле моста через Десенку, который сейчас находится на ремонте, лоб в лоб столкнулась карета скорой помощи и ZAZ.

Было выяснено, что «скорая» с больным двигалась в сторону центра города, а на встречном напрввлении ехал легковой автомобиль с двумя пассажирами.

Движение на этом участке организовано в один ряд в каждом направлении, и если чуть свернуть в сторону, попадаешь на смертельно опасную «встречку».

Кто в данном случае допустил промах, будет устанавливать следствие.

К сожалению, все три человека, находившиеся в ЗАЗе — две девушки и один мужчина — погибли.

Пострадали таже водитель «скорой», перевозимый в больницу больной и врач.

Характер травм выяснить не удалось. Вслед за «скорой» ехал старенький Volkswagen.

Его водитель утверждает, что скорость кареты скорой была в пределах правил, мигалки были включены.

Также шофер недоумевает, почему все случилось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько недель назад на этом же месте Volkswagen Touareg уничтожил бытовку строителей, столкнулся с о встречной машиной.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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