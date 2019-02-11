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Пролетел несколько метров и перевернулся: в Киеве Volkswagen Touareg перекрыл движение по оживленной магистрали
В связи с тем, что в столице продолжается капитальный ремонт моста через Десенку, движение на нем ограничено, что, безусловно, затрудняет проезд по этой оживленной магистрали. Вечером же в воскресенье оно было полностью перекрыто полицией из-за ДТП.
Предварительно стало известно, что недалеко от АЗС произошло столкновение Volkswagen Touareg и Suzuki.
«Немец» двигался в сторону Гидропарка. По словам свидетелей и участников происшествия, машина двигалась очень быстро, и водитель не успел заметить большую бытовку-прицеп, стоящую перед местом проведения работ.
Touareg врезался в прицеп, его развернуло, после чего тяжелая машина взмыла в воздух на несколько метров, пролетела вперед и едва не свалилась на крышу Suzuki, в которой ехала семья.
Водитель «японца» начал тормозить, но столкновения с Volkswagen, который упал на крышу, избежать не удалось.
К месту происшествия примчались несколько карет скорой помощи, участники происшествия после осмотра от госпитализации отказались.
В каком состоянии находился водитель Touareg, выяснить у правоохранителей не удалось (как, впрочем, и другую информацию).
Примерно до полуночи движение по проспекту открыто не было, отсутствует оно также и в настоящее время.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Николаева депутат попал в ДТП, при этом пострадал человек.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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