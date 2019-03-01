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Журналисты узнали о криминальном производстве в отношении Тимошенко
Народный депутат Юрий Тимошенко, баллотирующийся в президенты Украины, стал фигурантом уголовного дела из-за возможных манипуляций с пожертвованиями для его участия в выборах. Об этом сообщили в программе «Схеми: корупція в деталях».
Так, полиция осуществляет досудебное расследование по статье «препятствование осуществлению избирательного права». Следователи считают, что залог для Тимошенко в размере 2,5 млн грн внесли в том числе «путем возможного фиктивного предоставления средств двенадцатью гражданами Украины».
«Залоговая сумма была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали», — сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, не называя имени кандидата.
Сам Юрий Тимошенко назвал открытое в отношении него производство является «политическим преследованием».
Как писали «ФАКТЫ», нынешняя президентская избирательная кампания обещает быть довольно жесткой. В 2019 году Центризбирком зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства — 44 человека. Среди них как опытные политики, так и те, чьи фамилии большинство украинцев слышит впервые.
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