Происшествия

При спуске с Говерлы потерялись туристы: тревожные данные о спасательной операции

В районе Говерлы спасатели ищут двух туристов из Одессы. При спуске с горы травму (по предварительным данным — перелом ноги) получила туристка. Ранее украинцев предупреждали об ухудшении погодных условий в Карпатах, высоком уровне лавинной опасности и сильных ветрах.

Как сообщают спасатели Закарпатья, утром в пятницу, 1 марта, на помощь в поисках туристов прибыли сотрудники Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения Ивано-Франковщины.

Еще ночью спасателям удалось добраться к возможному месту нахождения туристов — в район Малой Говерлы. Более того, утром с ними удалось установить голосовой контакт — в этом районе не работает мобильная связь. Проведение поисково-спасательных работ усложнено из-за угрозы схода лавин, крутыми склонами, обледенением снежного покрова. Для проведения поисково-спасательных работ привлечено 11 человек и единицы специальной техники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Карпатах после 13 часов поисков нашли потерявшуюся пару туристов. Мужчина и женщина заблудились 26 февраля при подъеме на вершину Говерла.

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