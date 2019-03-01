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При спуске с Говерлы потерялись туристы: тревожные данные о спасательной операции
В районе Говерлы спасатели ищут двух туристов из Одессы. При спуске с горы травму (по предварительным данным — перелом ноги) получила туристка. Ранее украинцев предупреждали об ухудшении погодных условий в Карпатах, высоком уровне лавинной опасности и сильных ветрах.
Как сообщают спасатели Закарпатья, утром в пятницу, 1 марта, на помощь в поисках туристов прибыли сотрудники Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения Ивано-Франковщины.
Еще ночью спасателям удалось добраться к возможному месту нахождения туристов — в район Малой Говерлы. Более того, утром с ними удалось установить голосовой контакт — в этом районе не работает мобильная связь. Проведение поисково-спасательных работ усложнено из-за угрозы схода лавин, крутыми склонами, обледенением снежного покрова. Для проведения поисково-спасательных работ привлечено 11 человек и единицы специальной техники.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Карпатах после 13 часов поисков нашли потерявшуюся пару туристов. Мужчина и женщина заблудились 26 февраля при подъеме на вершину Говерла.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
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