26.77 / 27.00 30.37 / 30.77
Киев: +3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

При спуске с Говерлы потерялись туристы: тревожные данные о спасательной операции

10:10 1 марта 2019   172
Заснеженные Карпаты
Инф. «ФАКТОВ»

В районе Говерлы спасатели ищут двух туристов из Одессы. При спуске с горы травму (по предварительным данным — перелом ноги) получила туристка. Ранее украинцев предупреждали об ухудшении погодных условий в Карпатах, высоком уровне лавинной опасности и сильных ветрах.

Как сообщают спасатели Закарпатья, утром в пятницу, 1 марта, на помощь в поисках туристов прибыли сотрудники Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения Ивано-Франковщины.

Еще ночью спасателям удалось добраться к возможному месту нахождения туристов — в район Малой Говерлы. Более того, утром с ними удалось установить голосовой контакт — в этом районе не работает мобильная связь. Проведение поисково-спасательных работ усложнено из-за угрозы схода лавин, крутыми склонами, обледенением снежного покрова. Для проведения поисково-спасательных работ привлечено 11 человек и единицы специальной техники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Карпатах после 13 часов поисков нашли потерявшуюся пару туристов. Мужчина и женщина заблудились 26 февраля при подъеме на вершину Говерла.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Киев
+3

Ветер: 4 м/с  С
Давление: 731 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины