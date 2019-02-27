Происшествия

В Карпатах сняли с Говерлы заблудившихся туристов

В Карпатах после 13 часов поисков нашли потерявшуюся пару туристов. Мужчина и женщина заблудились 26 февраля при подъеме на вершину Говерла.

Искали потерявшихся две группы спасателей. Обнаружили пропавших около 10 часов утра. К тому моменту, проведя ночь в снегу, туристы получили переохлаждение.

Спасатели оказали доврачебную помощь людям и взялись сопроводить туристов до ближайшего спасательного пункта. Оттуда мужчина и женщина будут отправлены в ближайший населенный пункт.

Напомним, заблудившимся повезло, что у них были средства связи со спасателями и удалось оперативно передать координаты места пребывания. В то же время, дожидаясь спасателей, туристы умудрились потерять палатку — ее сдуло сильным ветром. Чтобы укрыться от метели и сберечь тепло, пострадавшим пришлось копать углубление в снегу.

Перед сезоном зимних горных походов для туристов была создана специальная интерактивная карта домиков-убежищ в Карпатах, где можно переждать непогоду.

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