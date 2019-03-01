Ванга предсказала победу Зеленского: росТВ насмешило нелепицей о выборах в Украине (видео)

Политика

На российском телевидении в очередной раз вместо решения своих проблем решили озаботиться проблемами Украины, благо, есть очередной повод — выборы президента. Для этого вспомнили даже болгарскую провидицу Вангу, давно ушедшую из жизни. Ведущий Дмитрий Шепелев заявил, что 50 лет назад известному российскому актеру Вячеславу Гришечкину Ванга назвала имя нового президента Украины.

Вот как Гришечкин передал слова, которые якобы принадлежали провидице: «Ты будешь жить мирно, но рядом с твоей страной будет. Это будет кровавый царь. Он будет прожжен порохом… Потом появится Владимир, который смеется, и будет у них там битва. Его не воспринимают всерьез, потому что он смеется, потому что он шутит».

Ко всеобщему маразму подключилась и известная актриса Елена Проклова, которой Ванга якобы рассказала, как сложатся отношения России и Украины.

По словам Прокловой, болгарка говорила, что «нужно ждать орла, пройдет четверть века и птенцы снова вернутся в гнездо, говорила о князе Владимире».

Участники этого шоу утверждали, что в те далекие годы они уже знали, что будет с Украиной.

Видео части российского шоу в Twitter опубликовано на станице «Я дико извиняюсь».

Наркоманы поехавшие я сейчас ментов вызову pic.twitter.com/41JbZGzZYL — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 27 февраля 2019 г.

Под роликом появились комментарии, в которых пользователи соцсети единодушны в том, что росТВ славится такими неадекватными программами, в которых трудно найти здравый смысл. Многие отреагировали с юмором.

«Шокирующие гипотезы покинули пределы канала РЕН ТВ и стали новостной программой на Первом. Если все украинцы и все россияне просто перестанут смотреть федеральное ТВ однажды, то вангую, войны не случится».

«Ты впервые на ТВв наткнулся что ли? Там всё из подобного состоит».

«Выездное заседание психушки. Врать так врать».

«Кругом одни зебилы».

«Заюзали они уже не только ту Вангу, а и нас всех».

«Господи, да оставьте бабку в покое, сколько ей от ваших поминаний в гробу ворочаться?»

«Какие же они твари!»

«Будет царь. Но он будет кровавьій царь»… А от і не вгадали, дебіли б… Кровавий у нас тільки Пастор!"

«Це ця гнида, що колись у нас працювала з тим же Зеленським???»

«Вони під чим? Під скислими щами?».

«Ты смотри, с каких козырей лаптеногие заходить начали. Ну теперь нам точно крышка, раз сама Ванга в секретных пророчествах сказала».

«Ванга умерла 23 года назад, так то предсказание 50-ти летней давности не может быть последним предсмертным. Гришечкину 56 лет. Вряд ли провидица вывалила на голову шестилетнего мальчишки эту инфу, вряд ли он бы понял ее и запомнил. Шепелев такой брехун, что Вона кусает локти от зависти».

«Ох ти ж, це на голову вже не налазить. Кров з очей».

«Цікаво, скільки Шепелеву заплатили, що він несе таку х… ю в ефір».

Отметим, российская пропаганда искалечила немало судеб, особенно страдает молодежь. Поддавшись рассказам о «Новороссии» и необходимости «защищать русский мир», десятки тысяч россиян приехали убивать украинцев на Донбасс. Одному из наиболее заметных кремлевских агитаторов — Дмитрию Киселеву бумерангом вернулись его пропагандистские сказки о Донбассе. Племянника главного кремлевского пропагандиста осудили на 2 года и три месяца за участие в войне на Донбассе.

А известный российский музыкант Андрей Макаревич считает, что российское телевидение калечит психику людей.

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