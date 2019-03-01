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Происшествия

В Запорожье взорвали банкомат: фото с места ЧП

13:30 1 марта 2019   129
Приватбанк
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье ночью 1 марта преступники взорвали банкомат Приватбанка. Инцидент произошел в Шевченковском районе на улице Мечникова. Как рассказала пресс-секретарь запорожского филиала банковского учреждения Мария Соболевская, злоумышленники взорвали фасадную часть банкомата.

«На месте происшествия сотрудники полиции нашли 7 м электрокабеля и батарейки», — говорит Соболевская, сообщает 061.

Что характерно, деньги с банкомата украдены не были. Приватбанк объявил о выплате вознаграждения в сумме 50 000 гривен за любую информацию, которая поможет задержать злоумышленников.

Как писали «ФАКТЫ», ранее аналогичный случай произошел в Харькове. Так, в ночь на 22 февраля в Харькове неизвестные взорвали два банкомата и похитили кассеты с деньгами.

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