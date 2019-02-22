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Украсть за 12 минут: в Харькове ловят грабителей, которые ночью взорвали два банкомата
В Харькове неизвестные взорвали два банкомата и похитили кассеты с деньгами. Полицейские разыскивают троих злоумышленников. Ранее сообщалось, что банкомат «ПриватБанка» подорвали в Днепре.
Как сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковищины, ЧП произошли в Новобоварском и Шевченковском районах: в 3:14 был подорван и ограблен банкомат на проспекте Победы, а в 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги.
Сообщается, что один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ, двое других — в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. Свидетели сообщили правоохранителям об автомобиле серого цвета, на котором скрылись злоумышленники.
В полиции также сообщили, что немногим позже автомобиль с элементами банковских кассет был найден на улице Свинаренко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за информацию о злоумышленниках, которые в Днепре сначала подожгли, а потом и подорвали банкомат, в «ПриватБанке» пообещали вознаграждение — 50 тысяч гривен.
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