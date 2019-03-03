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«Боруссия» — «Тоттенхэм»: где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Во вторник, 5 марта, в Мадриде и Дортмунде состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Победитель турнира трех последних сезонов «Реал» без своего дисквалифицированного капитана Серхио Рамоса постарается удержать (или развить) преимущество, добытое на поле «Аякса» (2:1), а лидер бундеслиги «Боруссия» наверняка сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию после разгромного поражения в Лондоне (0:3).
В среду, 6 марта, на стадионе «Драгау» в Порту местному одноименному клубу предстоит дуэль с итальянской «Ромой». Португальскому гранду после осечки в гостях (1:2) для выхода в четвертьфинал нужно всего-ничего — забить и не пропустить. Еще та битва ожидается на стадионе «Парк де Пренс», где «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, проигравший «ПСЖ» на родном «Олд Траффорд» — 0:2, постарается совершить маленький спортивный подвиг. Ведь ранее в плей-офф Лиги чемпионов никому не удавалось пройти оппонента после домашней осечки с разницей в два мяча, хотя попыток было целых 34.
И, конечно же, наши болельщики с нетерпением ждут первых матчей 1/8 финала Лиге Европы, в частности, встречи на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» и «Динамо». Да, состав лондонского гранда дороже на целых 800 (!) млн евро, чем у киевлян, но, как говорится, мяч круглый, поле ровное.
5 марта (вторник)
Лига чемпионов
«Реал» — «Аякс» 22:00 «Футбол 1»
«Боруссия» — «Тоттенхэм» 22:00 «Футбол 2»
6 марта (среда)
Лига чемпионов
«Порту» — «Рома» 22:00 «Футбол 1»
«ПСЖ» — «МЮ» 22:00 «Футбол 2»
7 марта (четверг)
Лига Европы
«Ренн» — «Арсенал» 19:55 «Футбол 1»
«Челси» — «Динамо» 22:00 «Футбол 2»
«Наполи» — «Зальцбург» 22:00 «Футбол 2»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Тоттенхэм» учинил разгром «Боруссии» в Лиге чемпионов.
Фото uefa.com
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