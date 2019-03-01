Происшествия

Виновника ДТП, в котором погибли четыре человека, Валерия Агаджанова (на фото) Апелляционный суд Николаевской области приговорил к семи годам лишения свободы (Заводский районный суд Николаева дал ему пять лет) Однако мужчина провел в колонии всего четыре месяца. Полтавский районный суд удовлетворил просьбу осужденного Агаджанова о досрочном освобождении.

Авария произошла утром 28 февраля 2016 года в Николаеве, в районе перекрестка Центрального проспекта и улицы Рюмина. Автомобиль BMW врезался в стоявший у обочины микроавтобус. Удар был такой силы, что микроавтобус вынесло на тротуар, где он влетел в припаркованный Mercedes. Четверо пассажиров: два парня (25 лет и 24 года) и две девушки-студентки — погибли. Сидевший за рулем BMW 23-летний сотрудник полиции охраны, находившийся вне службы, с многочисленными травмами попал в реанимацию. Оба погибших парня ранее были следователями полиции.

После выписки из больницы виновник ДТП Агаджанов был уволен из правоохранительных органов. Первоначально его приговорили к пяти годам лишения свободы. Сторона обвинения требовала ужесточить наказание до 10 лет. Апелляционная жалоба рассматривалась около года. Суд в итоге приговорил Агаджанова к семи годам.



В николаевских СМИ появилась информация, что с осени прошлого года Валерия Агаджанова видели в городе абсолютно свободным.



Как удалось выяснить «ФАКТАМ», отбывал он свое наказание в Полтавской области. И решением Полтавского районного суда (судья А. Потетий) был досрочно освобожден в сентябре 2018 года.



Согласно пресловутому «закону Савченко», экс-лейтенант полиции с учетом пребывания в Николаевском СИЗО пробыл в колонии Полтавской области всего четыре месяца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что после года судебных разбирательств был наконец оглашен приговор по делу о смертельном ДТП в Харькове. Оба водителя — участника аварии наказаны одинаково: они получили по десять лет тюрьмы.

Также «ФАКТЫ» писали, что в Киеве водитель, который устроил жуткое ДТП, сдался полиции.

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