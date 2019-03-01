Борьба с бедностью — наш второй фронт, — Порошенко

Политика

Президент Украины Петр Порошенко назвал борьбу с бедностью вторым фронтом. По его словам, в Донецкой области проиндексированные пенсии получат около 690 тысяч пенсионеров. Ранее сообщалось, что в Украине начинают выплачивать субсидии на оплату коммуналки в наличной форме.

«Сейчас мы открываем второй фронт. Первый фронт — это защита украинской земли от агрессора, второй — борьба с бедностью. И на этом фронте у нас есть как тактические, так и стратегические задачи», — заявил Петр Порошенко во время выступления на совете регионального развития в Донецкой области.

По его словам, в регионе более 185 тысяч человек уже в марте получат субсидию в наличной форме, а пенсионеры — проиндексированные пенсии. «В Донецкой области пенсию в повышенном размере получит 690 тысяч пенсионеров. Отныне такая процедура будет осуществляться ежегодно», — добавил президент Украины.

По его словам, государство поддержит два миллиона сограждан, которые несмотря на полный страховой стаж имеют базовую пенсию. «Именно этим людям сделают специальную доплату в 2410 гривен, которую выплатят двумя частями: в марте и апреле», — добавил он. Кстати, средства, которые пойдут на эти доплаты, получены от растамаживания в Украине автомобилей на иностранной регистрации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр Украины Павел Розенко уточнил, что по 2400 гривен получат пенсионеры, которые имеют следующий стаж: более 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).

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