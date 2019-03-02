Учительница умерла после разговора с отцом ученицы: подробности трагедии в школе под Винницей

Происшествия

В Винницкой области разгорелся скандал в связи со смертью 46-летней учительницы сельской школы Светланы Олейник. После разговора с отцом ученицы у женщины случился инсульт. Она впала в кому, а через 17 дней умерла, не приходя в сознание. Очевидцы произошедшего рассказали, что отец девочки устроил учительнице скандал. Обвинил ее в том, что она обидела его дочь и требовал, чтобы женщину уволили. Во время этих разборок Светлане Олейник стало плохо.

Мать умершей учительницы уверена: если бы не этот скандал, Светлана была бы жива. «ФАКТЫ» выясняли, что на самом деле произошло в школе.

Светлане Олейник было 46 лет. В Гнатковской сельской школе женщина проработала 23 года. Она была учительницей младших классов. Мама Светланы Надежда Кушнир работает в этой же школе техничкой.



- Дочка вела третий класс, а девочка, с отцом которой произошел конфликт, училась в пятом, — рассказала «ФАКТАМ» мать Светланы Олейник Надежда Кушнир. — Учительнице, которая должна была вести урок у пятого класса, срочно понадобилось куда-то отлучиться — и она попросила Свету, проводившую у своих урок физкультуры, присмотреть и за ее детьми. Дочка согласилась. На уроке дети игрались и одной девочке из пятого класса попали мячом по голове. У нее из уха пошла кровь. Девочка сказала, что хочет выйти и залить ухо холодной водой. Света не отпустила. Сказала, что лучше дождаться их учительницы, которая вот-вот должна была вернуться. Света потом объясняла, что не хотела отпускать ребенка самого, чтобы девочка не сделала себе хуже. А пойти с ней и оставить два класса без присмотра не могла. Когда Света отошла в сторону, та девочка сказала: «Эта учительница слабая на голову». Другие дети тут же закричала: «Светлана Ивановна, она вас обзывает!» Света подошла к этой девочке. Та попыталась уйти, и дочка схватила ее за кофту. Девочка начала кричать и убежала.

Оказалось, она побежала к школьному психологу, которая приходится ей родственницей. Психолог тут же пришла и начала кричать на Свету, при детях оскорбляла ее и унижала. Дочка извинилась перед той девочкой. Хотя Света ничего ей не сделала! Всего лишь взяла за кофту. После этого случая дочка была сама не своя. «Мам, мне что-то нехорошо», — говорила. Я хотела сбегать в аптеку за таблетками, но Света сказала, что она отдохнет и ей станет лучше.

— У вашей дочери были проблемы со здоровьем?



- Она ни на что не жаловалась. Иногда подскакивало давление, но до гипертонических кризов не доходило. Раньше она пила таблетки, понижающие давление. Но в последнее время и без них чувствовала себя хорошо, и ничего не принимала. К тому же дочка каждый год проходила медкомиссию и получала справку о допуске к работе.

Из-за случая с девочкой Света сильно разнервничалась. Инцидентом в спортзале дело не закончилось. Всю следующую неделю психолог подходила к Свете и напоминала ей об этом случае. Мол, почему ты не отпустила девочку, ты плохой педагог, ты ни на что не годишься, а я ее тетка, и так этого не оставлю. Это было похоже на травлю. Психолог подходила к Свете с упреками чуть ли не каждую перемену. «Мама, не знаю, что я ей сделала, — говорила мне Света. — Она как будто мне за что-то мстит».

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Через десять дней после случая в спортзале в школе была ярмарка. Утром дочка хорошо себя чувствовала, все было в порядке. Перед тем, как идти в школу, управилась по хозяйству (у нее восемь поросят, два быка, кроли) и помогла своей единственной дочке и маленькому внуку. Два года назад у Светы умер муж и с тех пор весь дом был на ней. В школу дочка пришла в хорошем настроении, шутила. Это видели все сотрудники.

Но потом в школу пришли родственники той пятиклассницы: ее отец и две бабушки. Сотрудницы рассказывали, что мужчина был взбешен. Ходил по школе и, очевидно, искал Свету. Когда нашел, стал тянуть ее за рукав — чтобы пошла с ним и извинилась перед его дочерью на глазах у всего класса. Дочка ответила, что уже извинялась, и отказалась идти с ним. Мужчина пошел к директору. Вскоре в кабинет директора вызвали и Свету. Кое-что из того, что там происходило, дочка успела мне рассказать. Говорила, что мужчина вел себя очень агрессивно. Кричал на Свету, оскорблял ее, даже замахнулся, чтобы ударить. Директор успела стать между ними и остановить его. Дочка была в шоке. Ей уже там стало плохо.

Гардеробщица рассказывала, что когда Света вышла из кабинета директора, на ней лица не было. Рот уже был искривлен. Наверное, это были первые признаки инсульта. По словам гардеробщицы, лицо дочки стало красно-фиолетовым, она держалась за голову и с трудом могла говорить. В таком состоянии Света зашла в кабинет, где я убирала. Я начала расспрашивать, что случилось. «Я этого не выдержку, — сказала Света. — Уйду с этой работы, рассчитаюсь. Этот мужчина — страшный человек, я такого еще не видела». Ее всю трясло. «Дочка, давай я с ними поговорю», — предложила я. Но Света отказалась. «Мама, я ни в чем не виновата, — сказала. — Я этому ребенку ничего не сделала». Дочка села писать объяснительную записку. Попросила меня позвать одну учительницу (ту самую, которая на нее тогда оставила пятый класс). Я сделала это, учительница пришла. Видя, что Света успокаивается, я пошла мыть полы. Как вдруг слышу крик: «Светлане Ивановне очень плохо!» Я прибегаю, а у дочки уже глаза стеклянные. Света не могла сказать ни слова, ни на что не реагировала. Прибежала директор, вызвали семейного врача, потом «скорую»… Свету хотели везти в областную больницу, но потом сказали, что она не переживет дорогу. Поэтому отвезли в районную больницу. Дочка прожила еще 17 дней, но так и не вышла из комы.

Врачи сразу сказали, что это инсульт. Оказалось, что у дочки был повышен уровень сахара в крови, хотя у нее не было диабета. Говорят, это могло произойти на нервной почве. Я уверена, что так и было. Свету довели до такого состояния. Через два дня после смерти дочки я увидела отца той пятиклассницы, который приходил со скандалом. Сказала ему, что это он убил мою дочь. Он запротестовал: «Что я сделал? Я всего лишь хотел, чтобы ее уволили!» Но ведь можно было просто поговорить, разобраться цивилизованно! Зачем доводить человека до инсульта?!

Гнатковская общеобразовательная школа

Надежда Кушнир говорит, что несколько дней назад написала заявление в полицию. Но реакции от правоохранительных органов пока не было.

- Знаю, что по поводу смерти дочки проводили проверку сотрудники управления образования, — говорит Надежда. — Но они приходили как раз в тот день, когда у нас были поминки, и меня, естественно, не было на работе. Насколько я знаю, эта проверка ничего не дала. После этого случая мне невыносимо тяжело приходить в эту школу. Тяжело видеть, как плачут дети, которых учила Света. Они ее любили и очень скучают. Света была прекрасным педагогом, каждый год получала вознаграждение за добросовестный труд. Она была порядочный человеком.

В школе сейчас атмосфера очень напряженная. Пятиклассницу, с отцом которой произошел конфликт, дети называют убийцей. Это тоже плохо и неправильно, ведь ребенок не виноват. Моя дочь пострадала не из-за девочки, а из-за неадекватного поведения ее родственников.

Выясняя, что произошло в школе, «ФАКТЫ» связались с директором учебного заведения Ларисой Марущак.

- Мне тяжело это комментировать, — сказала «ФАКТАМ» Лариса Марущак. — Ужасный случай, умерла наша сотрудница, педагог с большим стажем. Инцидент с девочкой, отец которой приходил в школу, произошел за десять дней до того, как у Светланы Ивановны случился инсульт. Из объяснительных, которые писали сотрудники, стало известно, что девочка, которой попал в голову мяч, попросилась выйти, чтобы полить голову холодной водой. Светлана Ивановна сказала, что так делать нельзя и не отпустила ее. Тогда девочка, по словам других детей, обозвала учительницу. Ребенок от действий учителя не пострадал. Насколько мне известно, учительница просто взяла ее за кофту. Потом Светлана Ивановна извинилась перед девочкой и инцидент был исчерпан. Но через десять дней в школу пришел отец девочки. Он сказал, что был на заработках, поэтому не мог прийти раньше. Требовал расследования и наказания для учительницы, которая, как он считал, обидела его дочь. Он говорил очень эмоционально, на повышенных тонах, много жестикулировал. Физического насилия не было. После разговора с отцом девочки учительница пошла писать объяснительную, и уже тогда ей стало плохо.

Рассказать подробнее о пятикласснице и ее отце директор отказалась:

- После этой ситуации родители девочки сказали, что она находится в тяжелом психологическом состоянии, ее водят к психологу. Отец приходил в школу и спрашивал, что теперь делать. Я пообещала ему, что давления на ребенка не будет. Там все семья тоже переживает. Конечно же, никто не хотел такого исхода.

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Отец девочки на телефонные звонки сейчас не отвечает. Несколькими днями ранее он дал короткий комментарий журналистам ТСН:

- Я вышел из кабинета директора, а учительница там еще оставалась. Какой между ними был разговор, я не знаю. Через три часа я узнал, что ей вызвали «скорую». Я своей вины не чувствую. Я действовал в рамках закона, всего лишь написал заявление.

По словам начальницы Томашпольского районного отдела образования Светланы Ревтюх, проверка, которую чиновники проводили в школе, «не подтвердила фактов системного преследования учительницы». Светлана Ревтюх сказала, что если у родных Светланы Олейник к кому-либо есть претензии, лучше с этим обратиться в правоохранительные органы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ЧП в киевской школе, где отец ученика избил учителя физкультуры и угрожал отрезать ему руку. В результате учитель оказался в больнице с сотрясением мозга, гематомами и надрывом легкого. Полиция открыла уголовное производство. После резонанса в СМИ жена подозреваемого написала эмоциональный пост в соцсети. А коллеги пострадавшего учителя устроили в соцсети флешмоб в его поддержку, подчеркнув, что чувствуют себя бесправными из-за того, что теперь за любое замечание детям учитель рискует поплатиться своим здоровьем.

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