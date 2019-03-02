Происшествия

Кровавое ДТП с Зайцевой и Дроновым: к Порошенко обратились со странной петицией

После того, как в Харькове завершился суд по делу Зайцевой-Дронова, и за смертельное ДТП оба водителя получили максимальный срок, нашлось много недовольных приговором. Сам Геннадий Дронов будет обжаловать судебный вердикт в апелляции, а тем временем в Харькове объявлен сбор подписей за помилование Дронова.

Адресатом петиции выбран президент Украины Петр Порошенко. Помиловать Дронова предлагается просто на том основании, что приговор несправедливый. «Считаем, что он (Дронов) осужден несправедливо», — лаконичны в аргументах авторы петиции.

Пока под петицией собраны 188 подписей из необходимых 25 тысяч.

Напомним, за четыре года существования института петиций к президенту к главе государства неоднократно обращались по поводу помилования. Во всех случаях прошения не набирали нужного количества голосов. Иногда петиции были составлены откровенно неграмотно. От президента требовали помиловать американского гражданина в США или вынести решение о помиловании, просто на слово поверив заявителю о невиновности человека.

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