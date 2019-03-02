Вице-президент «Карпат» подал в отставку: сеть взбудоражила скандальная запись (видео 18+)

Спорт

В воскресенье, 3 марта, на стадионе «Украина» в рамках чемпионата Украины по футболу состоится львовское дерби между «Карпатами» и ФК «Львов».

А накануне разразился скандал. Свой пост покинул вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук (на фото), работавший в топ-менеджменте клуба с ноября 2017-го. В сети появилось видео, на котором функционер в компании фанатов «Карпат» матерно оскорбляет ФК «Львов».

«Прошу прощения у всех болельщиков футбола и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент ФК «Карпаты». Спасибо всем за поддержку. Это был действительно крутой период моей жизни! Приходите на дерби, любите футбол! Встретимся на фан-секторе! Вперед, «львы», — написал Олег Смалийчук в Facebook.

Правда, на официальном сайте ФК «Карпаты» его профиль по-прежнему присутствует: «Олег Смалийчук, вице-президент клуба. Родился 28 марта 1980 года в Галиче (Ивано-Франковская область). Последние 20 лет Олег Петрович жил в Западной Европе, где развивал футбольные проекты с ведущими клубами Старого Света. С 20 ноября 2017 года занимает должность вице-президента ФК «Карпаты».

Кстати, в свое время Смалийчук был простым заробитчанином, переехавшим из Ивано-Франковской области в Валенсию. «В конце 1990-х на Западной Украине это было модно. В Испании я начинал с того, что собирал апельсины. Но любовь к футболу была всегда», — рассказывал функционер.

Футбольная жизнь Смалийчука началась с «Валенсии», которая искала региональных скаутов молодежных команд. Затем он оброс связями, возглавил скаутскую компанию, стал футбольным агентом. Именно Смалийчук в свое время приложил руку к трансферам игроков Карпат" в Испанию: Шведа — в «Севилью», Гуцуляка — в «Вильярреал», Василия Кравца — в «Луго» и наверняка в «Леганес», а также появлению в львовском клубе испаноязычных футболистов и тренеров.

*Олег Смалийчук с Лионелем Месси

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Карпаты» в день дебюта тренера-испанца разгромили в Полтаве «Ворсклу».

Фото Facebook



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