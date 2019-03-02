«Реал» – «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

Спорт

В субботу, 2 марта, в рамках 26-го тура чемпионата Испании пройдет Эль Классико — мадридский «Реал» примет на домашнем «Сантьяго Бернабеу» каталонскую «Барселону». Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

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Замена арбитра

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о замене главного арбитра матча 26-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Изначально предстоящее Эль Классико должен был обслуживать Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, однако он получил травму и главным судьей назначили 45-летнего Альберто Ундиано Мальенко. Как сообщает Marca, для него это будет последнее Эль Классико в качестве судьи, так как по окончании сезона он завершит карьеру.

Мальенко ранее обслуживал семь матчей между «Реалом» и «Барселоны», два из которых на «Сантьяго Бернабеу», когда «сине-гранатовые» побеждали 4:3 и 6:2. Пять раз он работал на «Камп Ноу», в тех матчах трижды выигрывали каталонцы (2:1, 1:0 и 3:0), один раз победил «Реал» (1:2) и была зафиксирована одна ничья (3:3). Два Эль Классико он обслуживал в Кубке Испании, в обоих побеждала мадридская команда (3:1 и 1:0).

* Альберто Ундиано Мальенко

Недавний разгром в Кубке

Только в среду, 27 февраля, команды встречались в ответном полуфинале Кубка Короля — и вот новая встреча. Напомню, пару дней назад каталонцы унизили принципиального соперника на его же стадионе, одержав разгромную победу со счетом 3:0 (дубль записал в свой актив Луис Суарес, еще один мяч забил в свои ворота Варан).

На следующий день после поединка болельщики «Реала» собрались под выездом с тренировочной базы «сливочных». Главный тренер мадридцев Сантьяго Солари, завидев толпу людей, решил не испытывать судьбу и, развернув машину (наставник передвигается на бюджетном Smart), покинул базу через черный ход.

На матч с «Реалом» — в ретро-форме

Каталонцы в предстоящем поединке сыграют в специальной форме. Как сообщает Daily Mail, технический спонсор «Барселоны» Nike в честь двадцатилетия сотрудничества подготовил для команды ретро-комплект формы для Эль Классико. Экипировка будет напоминать форму, в которой игроки «блау-гранас» выступали в сезоне-1998/1999. Футболки поступят в продажу по цене 140 евро за аутентичную версию и по цене 90 евро за реплику.

Капитан под вопросом

Капитан «Реала» Серхио Рамос рискует пропустить предстоящий матч. Как сообщает издание Marca, защитник получил повреждение в ответном полуфинальном поединке Кубка Короля, столкнувшись в воздухе с одноклубником Каземиро, когда бразилец врезался в заднюю часть колена Рамоса. Серхио по-прежнему испытывает болевые ощущения, поэтому вопрос его участия или неучастия в игре с «Барселоной» будет решаться перед самой встречей.

Выбор Солари и Вальверде

Наставники команд определились с игроками, на которых рассчитывают в предстоящем поединке.

В заявке «Реала» — 21 футболист, 18 из которых попадут в протокол матча. Среди них — Навас, Куртуа, Зидан, Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Марсело, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Иско, Себальос, Мариано, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус.

В делегации «Барселоны» в Мадрид прибыли 19 игроков, один из которых окажется вне окончательной заявки. Среди них — тер Штеген, Силлессен, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Мело, Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Ленгле, Мурильо, Альба, Роберто, Видаль, Умтити, Аленья.

Турнирное положение

После 25 туров «Барселона» уверенно лидирует в таблице (57 очков), опережая ближайшего преследователя на семь баллов. А вот за вторую позицию ведется нешуточная борьба между двумя земляками — «Атлетико», имея 50 очков, опережает «Реал» всего на 2 пункта.

Котировки букмекеров — и вновь фаворит «Барселона»

В предстоящем поединке букмекеры вновь отдают небольшое преимущество «Барселоне». Коэффициент на успех каталонцев колеблется в пределах 2,45 — 2,55, в то время как победа хозяев оценивается в 2,75 — 2,85. Ничейный исход видится специалистам наименее вероятным — 3,67 — 3,77.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после разгрома «Реала» «Барселона» потроллила лучшего футболиста мира.

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