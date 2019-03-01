Спорт

После разгрома «Реала» «Барселона» потроллила лучшего футболиста мира (фото)

Каталонская «Барселона», разгромив в ответном матче полуфинала Кубка Испании на мадридском «Сантьяго Бернабеу» принципиальных соперников из «Реала» (3:0), оригинально потроллила «сливочных» и в социальных сетях.

На своей странице в Twitter «блау-гранас» выложили фотографию, на которой обладатель «Золотого мяча-2018» хорват Лука Модрич лишь при помощи фола, буквально срывая футболку, останавливает проход Лионеля Месси. «Намного проще получить футболку Месси, зайдя в наш онлайн-магазин», — подписали снимок журналисты каталонского клуба.

* Креативности каталонцам не занимать

* Оригинал фото

Примечательно, что новая встреча Модрича и Месси на футбольном поле состоится совсем скоро — в ближайшем туре чемпионата Испании непримиримые соперники вновь встретятся на «Сантьяго Бернабеу» (в первом круге «Реал» был разгромлен на «Камп Ноу» — 5:1, хет-триком отличился Луис Суарес).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию суперпоединка, который пройдет в субботу, 2 марта, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА дисквалифицировал капитана «Реала» на два еврокубковых матча.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter