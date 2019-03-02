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Происшествия

В Киеве в лесу нашли младенца в пакете (фото, видео)

11:57 2 марта 2019   827
лес
Инф. «ФАКТОВ»

На окраине Киева в лесу возле станции метро «Красный хутор» обнаружили тело новорожденного ребенка. Сейчас в Дарницком районе ведутся поиски горе-матери, выбросившей ребенка в лесополосе.

О страшной находке в полицию сообщили 1 марта. В район улицы Старобориспольской прибыли следственно-оперативные группы, кинологи со служебными собаками, патрульные и врачи.

полиция

Тело новорожденной девочки передано на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причины трагедии.

«Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, это статья 117 Уголовного кодекса Украины. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы же ищем женщину, которая оставила младенца в лесополосе», — сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

Если горе-мать найдут и признают виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве уже фиксировали случай, когда мать избавилась от новорожденного, оставив его на улице. А в Николаеве женщина сбросила младенца с моста, но малыша спасли патрульные полицейские.

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