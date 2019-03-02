Происшествия

В Харькове взорвалось авто коммунальщиков, есть погибший: видео с места ЧП

В Харькове днем взорвался газовый баллон на грузовике компании «Харьковводоканала». 54-летний водитель авто погиб, сообщили «МедиаПорту» в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел в частном секторе, на улице Радиотехнической в Новобаварском районе города. На этом участке сотрудники «Харьковводоканала» проводили ремонтные работы водопровода.

В соответствии с оперативной информацией Главного управления ГСЧС в Харьковской области, в результате взрыва пострадали два сотрудника коммунального предприятия. В т.ч. 36-летний мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу.

Причины взрыва устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, в конце февраля авто взорвалось в Киеве. СМИ назвали предполагаемого владельца внедорожника Audi Q8.

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