26.72 / 26.95 30.33 / 30.71
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове взорвалось авто коммунальщиков, есть погибший: видео с места ЧП

17:53 2 марта 2019   1958
Пострадавший автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове днем взорвался газовый баллон на грузовике компании «Харьковводоканала». 54-летний водитель авто погиб, сообщили «МедиаПорту» в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел в частном секторе, на улице Радиотехнической в Новобаварском районе города. На этом участке сотрудники «Харьковводоканала» проводили ремонтные работы водопровода.

В соответствии с оперативной информацией Главного управления ГСЧС в Харьковской области, в результате взрыва пострадали два сотрудника коммунального предприятия. В т.ч. 36-летний мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу.

Причины взрыва устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, в конце февраля авто взорвалось в Киеве. СМИ назвали предполагаемого владельца внедорожника Audi Q8.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!

Киев
0

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины