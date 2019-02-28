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Подрыв авто в Киеве: появились интересные сведения о возможном владельце
Автомобиль Audi Q8, который сегодня взорвался в Киеве на Оболони, может принадлежать секретарю СНБО АлександруТурчинову.
Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники в окружении чиновника. Отмечается, что именно на Audi Q8 с номерами КА7777АН длительное время передвигался Александр Турчинов.
«Те, кто видели его на эфирах или встречах, знают, что это автомобиль Турчинова. Сейчас он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, но в любом случае эта Audi принадлежит ему», — цитирует издание слова собеседника.
По информации ресурса «Деловая столица», в пресс-службе руководителя СНБО заявили, что им об инциденте ничего не известно.
«С Александром Валентиновичем все хорошо. С автомобилем, на котором он передвигается, тоже все в порядке», — сообщили в пресс-службе.
По данным издания, в декларации Александра Турчинова за 2018 год значится только автомобиль Toyota.
Напомним, сегодня на улице Героев Сталинграда подорвалась машина Audi Q8. Взрывчатку в автомобиль установили в районе переднего левого колеса. Какое именно взрывное устройство было установлено, выяснят эксперты. По словам полиции, одна из установленных в районе ЧП видеокамер зафиксировала сам момент взрыва. Есть свидетели, которые могут рассказать, что происходило возле автомобиля до взрыва.
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