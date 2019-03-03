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Под Одессой супругов расстреляли из ружья в своем доме
В Ширяевском районе Одесской области в собственном доме найдена застреленной супружеская пара.
По данным информированного источника в полиции, тело 51-летнего хозяина с огнестрельным ранением в спину обнаружили в летней кухне. Его 49-летнюю супругу с аналогичным смертельным ранением нашли в одной из жилых комнат.
По предварительным сведениям, орудием убийства стало гладкоствольное охотничье ружье. Из дома, где совершено кровавое преступление, ничего не исчезло.
Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в пригороде Одессы было совершено двойное убийство — застрелены пожилая женщина и ее внук. Подозреваемый в преступлении задержан.
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