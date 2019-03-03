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В Одесском аэропорту задержали иностранца, разыскиваемого за убийство в Лос-Анджелесе
В международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали гражданина Армении, разыскиваемого Интерполом за убийство.
«Во время оформления пассажиров на рейс в Объединенные Арабские Эмираты на 32-летнего мужчину сработала соответствующая база данных, — сообщили в Одесском погранотряде. — Как выяснилось, гражданин Армении разыскивается правоохранительными органами США по подозрению в совершении умышленного убийства».
О задержании пограничники сообщили в Киев дежурному Национального бюро Интерпола, иностранец передан представителям полиции.
По данным правоохранителей, злоумышленник, пытавшийся вылететь из Одессы в Дубай, подозревается в совершении убийства в Лос-Анджелесе.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в аэропорту Одессы был задержан иностранец-наркокурьер, доставивший из одной из ближневосточных стран четыре килограмма кокаина.
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